Top 10 News: ଝାଲମୁଢି ଖାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ୪୦ ଟପିଲା ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ତାମିଲନାଡୁରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିରୁଧୁନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ଅତି କମରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 02- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଆଜି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ନାରୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ୧୪୦ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ନାରୀ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ । ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁନି କଂଗ୍ରେସ । କାରଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ୨୭୨ ମହିଳା ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ । ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ବରାଜ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବାଂଶୁରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ ପାଇଁ ନାରୀ ହକ୍କୁ ରୋକାଯାଇଛି । ୪୦ ବର୍ଷ ହେଲା ନାରୀ ତାହାର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛି । ଏହା ଶ୍ରେୟର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ । କିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କମିଯାଉଛି ବୋଲି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ଗୃହ ଭିତରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ।
Headlines 04- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରୁ ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅସହ୍ୟ ଖରାକୁ ଦେଖି ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରୁ ୨୩ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଳିଥିବାରୁ ଛୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Headlines 05- ଇରାନ୍ ସହ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ହର୍ମୁଜରେ ଇରାନ୍ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଛି ଏହା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ
କହିଛନ୍ତି । 'ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ୟୁକେ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ହର୍ମୁଜରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି' 'ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତଥାପି କାଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଯିବେ' 'ଆମେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ' । ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଝାରଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଝାଲମୁଢ଼ି ଦୋକାନରେ ଅଟକିଥିଲେ । ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଝାଲମୁଢୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ମୋଦୀ। ଝାଲମୁଢ଼ିକୁ ପାଖରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ନିଜେ ଖାଇ ମଜା ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ !
Headlines 07- ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଅଘଟଣ । ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ୨ ନାବାଳକ ମୃତ ହୋଇଛି । ୬ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ୪ ଜଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି !
Headlines 08- ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଯୁବକର ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଶାବଳ ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଉ ୮ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ସାହାଜବାହାଲ ଲଖୁଆପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 09- ଜନଗଣନାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୁନାପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବୀରମହାରାଜପୁର ମେଡିକାଲ୍ରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଧିରେ ଧିରେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ତାତି । ଆଜି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି ପାରଦ । ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୪ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨ ସହର ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ । ୪୩.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଲଟିଛି । ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସୋନପୁର ୪୨.୩, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ତାପମାତ୍ରା ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗିର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲା ତାପମାତ୍ରା ୪୧.୫, ଅନୁଗୁଳ ୪୧.୧, ହୀରାକୁଦ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ତାତି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।