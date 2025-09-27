Top 10 News: ରାଜ୍ୟକୁ ଉପହାର ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୋଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Headlines 01- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ସକାଳ ୧୧ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ମୋଦୀ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ରୋଡଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମଲିପାଲି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଥିଲେ।
Headlines 02- ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯୁବ ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ‘କଂଗ୍ରେସ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଟିବାର ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା। ୨୦୧୪ ପରେ ଦେଶକୁ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଲୁଟ ତନ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଛି ବିଜେପି। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଡବଲ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ୟବସାୟୀ ଯଦି ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆୟକର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ରୋଜଗାର ଉପରେ ବି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଜିଏସ୍ଟି ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଲାଗୁ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ଟି ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବର ଉପହାର ଦେଇଛି। ରୋଷଇଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଦର କମିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
Headlines 03- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ ଦ୍ୱାରା ୪ ଜି ମୋବାଇଲ୍ ସେବାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଏହା ଦେଶର ଦୂର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଥି ଲାଗି ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ସେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାନ କରିଥିଲେ। ଆଠ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମକରି ମୋବାଇଲ୍ ନେଟଓ୍ୱର୍କ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 04- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୮ଟି ଆଇଆଇଟିର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ସର୍ଲା ଭିତରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଏସ୍ଡିଏମ୍ ପାର୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଣ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ୧୪୦ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ୍ୱାଇଫାଇ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ-ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ରେଳଲାଇନ ଓ ମାନାବାର-କୋରାପୁଟ-ଗୋରାପୁର ରେଳଲାଇନର ଦୋହରିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିରେ ୧୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରର ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମିଲ ରହିଛି। ଭୀମସାର ଓ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରେ ଉତ୍କଟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୁଜରାଟର ସୁରତ ଯାଏ ଏକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
Headlines 05- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୨୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ୫୪୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପରେ ଜାରି କରାଯିବ।ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (ପିଏମ-କିଷାନ) ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
Headlines 06- ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, IMDର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ । ଗତକାଲି ୪୯ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ୫୦ମିମି ଓ କାଲିମେଳାରେ ୧୦୦ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଫଳରେ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସଂକେତ ଛୁଇଁ ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ନଦୀ ଗୁଡିକର ଜଳସ୍ତର ବଢୁଛି ତେଣୁ ମହାନଦୀ ଶାଖା କାଠଯୋଡ଼ି, ବିରୂପା, କୁଶଭଦ୍ରା, ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ, ଲୁଣା, ଦେବୀ ଏବଂ ପାଇକା ପାଇଁ ସତର୍କତା ରହିଛି । ବଂଶଧରା ଓ ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ରହିଛି । ସେହିପରି ସୁକତେଲ, ଜିରା ନଦୀରେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଖଇରମାଲ ଓ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ବାଲୁଗାଁ ନିକଟ ବାଣପୁର ବାଇପାସ୍ରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୫ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଛକୁ ପଛ ୩ଟି ବସ୍ ପିଟି ହେବା କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୩ଟି ବସର ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ବସ୍ ଅଟକିବା କାରଣରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ୩ଟି ବସ୍ ମଝିରେ ଥିବା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Headlines 08- ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରେ ଥିବା ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ପୁଣି ରେଡ୍ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଟିମ୍ । ସାଲିଆ ସାହିରୁ ଶହ ଶହ ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ପୋଚ୍ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ରେଡ୍ ସମୟରେ ମଦ ଭାଟି ଛାଡ଼ି ମାଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଧରାପଡ଼ିଛି ପେଶାଦାର ଅପରାଧି ଶେଖ୍ ନଦୀମ୍ । ତା ନିକଟରୁ ୧୦ଟି ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିସ୍ତଲ ଓ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ୨୦୧୫ରେ ଶେଖ୍ କୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ବାଡ୍ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲ ହେଲେ ମୁକୁଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲା ।
Headlines 10- ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା ପାର୍ବଣକୁ ଫିକା କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୩୦ରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ନୂତନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରବେଶ କାରଣରୁ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।