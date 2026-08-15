/Top 10 News: ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧିନତା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି । ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ମାଓବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକେ ଥିଲେ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଥିଲେ । ସରକାରୀ କମିଟିଗୁଡ଼ିକରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାଓବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ବୋଲି ପିଏମ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ଗଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୨୮୮/୨ ହାସଲ କରିଛି । ଷ୍ଟମ୍ପସ ବେଳକୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ୍ ୧୩୧ ଓ ଋଷଭ ପନ୍ତ ୨୭ ରନରେ ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି । କେ ଏଲ ରାହୁଲ ୭୭ ରନ କରି ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାତ୍ର ୭୩ ଓଭର ଖେଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ।
Headlines 03- ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତ । ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ୩-୧ରେ ଜିତିଛି ଭାରତ । ୫୫ ତମ ମିନିଟରେ ୱେଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ ୱେଲ୍ସ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ୧୭ ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ ।
Headlines 04- ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ, ଉପର ସୁବାନସିରିରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏକ ଭାରତୀୟ ସେନା ଶିବିର ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ, କିଛି ପଦକ୍ଷପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
Headlines 05- କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି।
Headlines 06- ବାଲେଶ୍ୱର ମଇତାପୁରର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପତାକା ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର।
Headlines 07- ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯୁବକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ରଣ୍ଡାରୁ ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବଲାଙ୍ଗିର ପୋଲିସ । ଅପହରଣର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓରଫ୍ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ୬ରୁ ୭ ଜଣ ଅପହରଣ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି । ଅପହୃତ ଓ ଅପହର୍ତ୍ତାଙ୍କ କଥା ମିଶୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରାଯିବ ।
Headlines 09- ଦେବଗଡ଼ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ବାଲିରୋଇ ସ୍ଥିତ ପଡିଆନାଲି ସ୍କୁଲ୍ରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ୬ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ତଳେ ଗଡ଼ି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମେଡିକାଲ୍କୁ ନନେଇ ମହାମାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ଅଭିଭାବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ । ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା । ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସମ୍ୱଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଉଛି ।