Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 15, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:56 PM IST
Top 10 News: ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Image Credit: ଦିନ ତମାମର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବଲାଙ୍ଗିର ରଣ୍ଡାରୁ ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର
2
3
4
5