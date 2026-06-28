/Top 10 News: ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ୨ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ୧୩୫ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଆଜି ସମୁଦ୍ରରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଯାଏଁ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷିତ । ସାରା ବିଶ୍ବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ଅପିଲ୍ କରିଥିଲି । ସୁନା ନ କିଣିବା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲି । ମୋ ଅପିଲ୍କୁ ଦେଶବାସୀ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ପାକିସ୍ତାନ କରାଚିରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୬ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେନାର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣରେ ୬ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କାଲି ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ । ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ୪ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ଥାନା ଗୁଣ୍ଟାବେଡ଼ା ଓ କଦମଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ SLR, ଏକାଧିକ ବନ୍ଧୁକ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ସହ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ପରେ ଜବତ ହୋଇଛି ।
Headlines 04- ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସରକାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାରବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି' ।
'ଲିଗାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି' । ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ୍ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ । 'ଦିବାଲୋକରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ' ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆମ ଦଳର ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ।
Headlines 06- ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଦୁହୁରିଆରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ନାରାବାଜୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ । ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 07- ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଠକ ଭୁବନେଶ୍ବର ଇନ୍ଫୋସିଟି ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହୋଇଛି । ପୂର୍ଵତନ ସାଂସଦ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଭୋଇଙ୍କ ପୁଅ କହି ଠକେଇ କରୁଥିଲେ । କାର୍ ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ୫ କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ନେପାଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାରୁ ଗିରଫ କରି ଛାନଭିନ୍ । ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଠକେଇ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 08- କଟକ SCBରୁ ନିଖୋଜ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଛି ପୋଲିସ । କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ମଙ୍ଗଳବାର ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପରିବାର ଆଣିଥିଲେ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Headlines 09- ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲି ଫାଣ୍ଡି ନିକଟ ମାଆ ଚଣ୍ଡିଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ହୁଣ୍ଡିରୁ ଦାନ ଅର୍ଥ ବାହାର କରାଯାଇ ନ ଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ତିନି ଥର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ବର ସଦର ଥାନା ନୀଳଦା ଗାଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଛି । ଦାନ ବାକ୍ସ ସହ ମନ୍ଦିରରୁ ୭ ଲକ୍ଷର ସୁନାଗହଣା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ଜଗତସିଂହପୁର ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଶଙ୍ଖାରୀସାହିରେ ବେଆଇନ ଗଚ୍ଛିତ ୫୦୦ ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବାଲି ଜବତ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଜବତ ବାଲିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୧୬୩ ଜାରି, ଜବତ ବାଲିକୁ ନିଲାମ କରିବ ପ୍ରଶାସନ ।