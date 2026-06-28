Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ୨ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ୨ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 28, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:01 PM IST
Top 10 News: ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ୨ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ୨ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today14 min ago
2
Dharmendra Pradhan1 hr ago
3
Dharmendra Pradhan6:19 AM IST
4
operation sindoor5:58 AM IST
5
Petrol Diesel price4:25 AM IST