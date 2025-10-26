Top 10 News: କୋରାପୁଟ କଫିର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today
Headlines 01- ‘ମନ୍ କି ବାତ’ରେ କୋରାପୁଟ କଫିର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ କୋରାପୁଟ କଫି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗୌରବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଲୋକେ ବି କଲେଣି କଫି ଚାଷ । ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ କୋରାପୁଟ କଫି ଫେମସ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ, ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
Headlines 02- ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ-ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ବସ୍ରେ ୭୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବସର ଟାୟାର ଫାଟିଯିବା କାରଣରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବସରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। କାକୋରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 03- ଛତିଶଗଡର ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ୨୧ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଅସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନକ୍ସଲମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣ DVCM, ନଅ ଜଣ ACM ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୩ ଜଣ ମହିଳା କ୍ୟାଡର ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ପୁରୁଷ କ୍ୟାଡର ଅଛନ୍ତି। କେଶକାଲ ଡିଭିଜନ (ଉତ୍ତର ଉପ-ଜୋନାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ)ର କୁଏମାରି/କିସ୍କୋଡୋ ଏରିଆ କମିଟିର ମୋଟ ୨୧ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 04- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଜି SRCଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ‘ବାତ୍ୟା’ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । SRC, OSDMA, ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୮ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । କେବଳ ରେଡ୍ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ସଜାଗ କରୁଛୁ ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଜପତିର ହରଭଂଗି ଓ ରାୟଗଡ଼ାର ବଡ଼ନଳାର ଜଳଧାରଣ ୯୦%କୁ ଖସାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଆଶଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର । ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 'ମ୍ୟାଟିନି ସୋ' ପାଇଁ ଦେବଦାସଙ୍କୁ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସମାବେଶରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଅବସରରେ ଉତ୍ତରୀୟ, ସମ୍ମାନପତ୍ର, ଫଳକ ସହ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବଳଦେବ ମହାରଥା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ରାମହରି ଦାସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଇଲା ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିଛି ।
Headlines 07- ବୁଦାମୂଳରୁ ବ୍ୟାଗ ଭିତରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବୁଦା ମୂଳରୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ଶିଶୁଟିର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।
Headlines 08- ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ୨ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ମେଦିନିପୁରରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଘରୋଇ କଳି କାରଣରୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ଧରାପଡିଛି । ପତ୍ନୀ ସହ ଝଗଡ଼ା ପରେ ୨ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ।
Headlines 09- କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ୨୮ ଓ ୨୯ରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ SRC ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଟ୍ ୧୨୮ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲେଣି । କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଶେଷ ହେବ । ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ନା ନାହିଁ କାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ । ବାତ୍ୟାରେ କଳାବଜାରୀ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଆଜି ରାତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’। ୨୮ରେ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତିକ ଭିତରେ କାକିନାଡ଼ାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଆକଳନ । ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉପକୂଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟରେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଛି ପାଗ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।