Top 10 News: ଗିରିବାଲା ସିଂହ ଗିରଫ, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ବିଜେପି ସରକାରର ୨ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ABVP ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ସମାରୋହରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୪ ଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି । ଜୁନ୍ ୧୨, ୨୦ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରେ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ।
Headlines 02- ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସିବିଆଇ ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଇନୋଶ ଜର୍ଜ କାର୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଗିରିବାଲା ସିଂହଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସିବିଆଇ ଦଳ ସମଗ୍ର ଘରର ଏକ ବ୍ୟାପକ 3D ମ୍ୟାପିଂ କରିଥିଲେ।
Headlines 03- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଦରମୈୟା । ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ରାଜଭବନ ଯାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଇସ୍ତଫା ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସଚିବଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଫେରିଲେ ମୋର ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମୋତେ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । CM ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସୋନିଆ, ଖଡ୍ଗେ ଓ ରାହୁଲଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ।
Headlines 04- କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ-ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତେ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି । CBSE ପରୀକ୍ଷାରେ OSM ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ । ନାଁ ବଦଳାଇଥିବା COEMPT କମ୍ପାନୀକୁ କିପରି OSM କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପଚାରିଛନ୍ତି । ‘ପୁରୁଣା ନାଁ -Globarena କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲା ସେହି କମ୍ପାନୀ’ । ‘କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏପରି କଲେ, କାହିଁକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କଲେନି’ ।
Headlines 05- ଗାଜିଆବାଦରେ ନିକଟ କୌଶାମ୍ବୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭେଜାଲ ପନିର ଜବତ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ଭେଜାଲ ପନୀରର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଭେଜାଲ ପନୀରକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆମରୋହା ଜିଲ୍ଲାର ଧାବାରସି ଗ୍ରାମରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା।
Headlines 06- ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସା. ସଂପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୫/୩୦ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଶାସନ କରିବ ବିଜେପି । ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଜେପି ଏକ ବିଚାରଧାରାର ଦଳ । 'BJP ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯାଏ ନାହିଁ, ଆସାମରେ ୩ୟ ଥର ସରକାର ଆସିଛି' । 'ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସରକାର ରହିବ' । 'ବିଜେଡି ଠାରୁ ବିଜେପି ସରକାର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି' । 'ସେମାନଙ୍କ ୨୪ ବର୍ଷର ସରକାରଠୁ ୨ ବର୍ଷରେ ଅନେକ କାମ ହୋଇଛି' ।
Headlines 07- ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶୌଚାଳୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବା ପରେ ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ କ୍ୟାମେରାଟି ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସପି)ଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 08- ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ବିଜେଡି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଯେଉଁଠି ସଭାପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଟୁକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେକି ଧରନ୍ତି। ଏଭଳି ନଜିର ଆଉ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନଥିବେ । ଡିଏମକେ, ଶିବସେନା, ଟିଏମସି, ଆରଜେଡି, ଟିଭିକେ, ଟିଡିପି ଭଳି ଦଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
Headlines 09- ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଗରମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖି ଝଡ ତୋଫାନ କାରଣରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟିଣ ଛପର ଉଡିଯାଇଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବଣାଇରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ।
Headlines 10- ୨ ବରିଷ୍ଠ IPSଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଅଖିଳେଶ୍ବର ସିଂଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIG ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ଦାୟିତ୍ବ SIW ଡିଆଇଜି ସହ ଅଖିଳେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । କନୱର ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଇ STF ଡିଆଇଜି ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।