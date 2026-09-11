Top 10 News Today
Headlines 01- ବ୍ରିକ୍ସ (BRICS) ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ୨ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମହାନ ତାମିଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ତିରୁକ୍କୁରାଲ୍’ର ଏକ ଋଷୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଏକ ଋଷୀୟ ଅନୁବାଦ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଉପହାର କେବଳ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଗଭୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ।
Headlines 02- ୫ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ STFକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଡିଜିପି । STF ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି । ୭/୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ, କିଏ ଆଣିଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ସେନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି STF । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଛି STF । ଘରୋଇ ହୋଟେଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ କଳାରଙ୍ଗର ଥର୍ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 04- ଦୁବାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିବେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ଅଛି । ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି । ଯୋଗଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ବି ଅଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ସିଆଳି ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
Headlines 06- କୋରାପୁଟ ପାଡୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମୁରିଗୁଡ଼ା ଓ ମାଲିଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ୬ ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ୯ ହଜାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୪ ଚାଷୀ ଗିରଫ।
Headlines 07- ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ଜଟିଳ ଲିକୋମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ A+VE ବ୍ଲଡ ବଦଳରେ ଦିଆଯାଇଛି B+ VE ବ୍ଲଡ। ଭୁଲ ରକ୍ତ ନେବା ପରେ ମହିଳା ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରୋଗୀଙ୍କର ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
Headlines 08- ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କମିସନରେଟ ପୋଲିସର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
Headlines 09- ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଲଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଉଛେଦ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ଲଇଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଆଖପାଖର ସାତଟି ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ । ଆଖପାଖରେ କଲେଜ ସହ ଘର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ କିଭଳି NOC ଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଏଭଳି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀ ।
Headlines 10- ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି