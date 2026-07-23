/Top 10 News: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ହୀରାକୁଦର ୧୨ ଗେଟ୍‌ ଖୋଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ । ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାର ତ୍ବରିତ ଶୁଣାଣି ହେବ। କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଦାପି ଛଡ଼ାଯିବନି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ।
Headlines 02- CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାୟବ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ୧୧ଟା ସମୟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
Headlines 03- ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ୧୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି । ବାମପଟେ ୮ଟି ଓ ଡାହାଣପଟେ ୪ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି । ସକାଳ ୭ଟା ସୁଦ୍ଧା ୬୧୪.୨୩ ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି । ୩ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୨୩୮ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୯ ହଜାର ୯୨୦ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ।
Headlines 04- ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ କୁମିଆଁପାଲି ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୬ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ୩ ଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ ୮୪ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର । ଡ୍ୟାମ ପାଣି ମାଡି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗାଁ ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ ।
Headlines 05- ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ଥାନା ବାରିଙ୍ଗିଆ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟିନେଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର । ୨୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 06- ସଦର ଥାନା ଇନ୍ଦିପୁର-ଛାଟିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍ ପଶିଯିବା କାରଣରୁ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । କାର୍ରେ ମୋଟ ୭ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 07- ଚମ୍ପୁଆ ରଜିଆ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗଛରେ କାର୍ ପିଟି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତାହତମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଜୁକଳା ଗାଁର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଚମ୍ପୁଆ ମେଡିକାଲ୍ ଯିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
Headlines 08- ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ । ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଶୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ।
Headlines 09- ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଗତକାଲି ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ କରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ତିନୋଟି ମହାନ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ କରିବାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
Headlines 10- ଜୁଲାଇ ୨୩ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ । ଏଥିସହ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।