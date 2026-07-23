Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ହୀରାକୁଦର ୧୨ ଗେଟ୍‌ ଖୋଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ହୀରାକୁଦର ୧୨ ଗେଟ୍‌ ଖୋଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 23, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:57 AM IST
Top 10 News: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ହୀରାକୁଦର ୧୨ ଗେଟ୍‌ ଖୋଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ହୀରାକୁଦର ୧୨ ଗେଟ୍‌ ଖୋଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today39 min ago
2
Bahuda Yatra 20261 hr ago
3
Accident News2 hrs ago
4
vk pandian3 hrs ago
5
Salman KhanJul 22