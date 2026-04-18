Top 10 News: ବିରୋଧିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦୀ, ଖରା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଦେଖିଛି ଯେ କିପରି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପଳାୟନ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିଲା। "ମୁଁ ଏହି ଦେଶର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି।" SP, TMC, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ DMK କିପରି ଏହି ବିଲ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। "ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି।
Headlines 02- ଭୁବନେଶ୍ବରର ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ । ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦର୍ଶାଇଥିବା ୪ ମୌଳବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନ ଅଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ୨ ଓ ବିହାରରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରାଉଥିଲେ । ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ IED ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । ଜିହାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ QR କୋଡ୍/ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ଜିହାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ।
Headlines 03- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଇନ୍ଫୋଭେଲି-ll, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ‘ୱେ-ଟ୍ରାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍’ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଙ୍ଗ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଫ୍ରାସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଓ AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ୱେ-ଟ୍ରାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ୱେ-ଟ୍ରାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବବୃହତ୍ ୱେ-ବ୍ରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
Headlines 04- ପୁଣି ଥରେ ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଇରାନ୍ । ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଚେତାବନୀ ଦେଇ ତିକ୍ତ ପରାଜୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ, ୨ଟି ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ପାରି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଶୁଭିଥିଲା ଗୁଳି ଶଦ୍ଦ । କେଉଁ ଦେଶର ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ପାର ହେଉଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି । ଆମେରିକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ । ପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବାଧାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । ଜଳେଶ୍ୱର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରହରାଜପୁର ଗାଁର ୩ ଜଣ ମାଛ ମାରି ଯାଇଥିଲେ । ୨ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 06- ଭରତପୁର ସାମପୁର ମୌଜାରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ୬୮ ଏକରରୁ ୬୧ ଏକର ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ । ଆଜିର ୭୩୯ ଘରକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୯୨୬ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି BDA । କୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।
Headlines 07- ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୨୦ରୁ ୨୩ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୨୦ରୁ ୨୩ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି । ସମ୍ବଲପୁରରେ ୨୦ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ରହିବ ।
Headlines 08- ପୁଣି ବେଲଘର ବନାଞ୍ଚଳର ଝିରିପାଣି ସେକ୍ସନରେ ଆଉଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ଝିରିପାଣି ସେକ୍ସନର ଶିମିଳିପଦର ଗାଁ ପାଖ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ ଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ହାତୀଟି ଏକ ବୋମାକୁ ଖାଇ ଦେବାରୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 09- ଯୁବ ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ମେ ୧ ତାରିଖରେ ବଡ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ତେଣୁ ସେଇ ଅବସରରେ ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡ଼କସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଯୋଜିକା ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାହାଣୀ ଲେଖକ ରୋଶନ ବିଷୋୟୀ, ଅଭିନେତା ସାର୍ଥକ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ, ଉମା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କାରିଥିଲେ ।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ତାତି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୧୫ ସହର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୪୨.୭ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୪୨.୬ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ୱଲପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ୪୧.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ହୀରାକୁଦରେ ୪୧.୪ ଏବଂ ତାଳଚେର ସହ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
