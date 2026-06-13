Top 10 News Today
Headlines 01- ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ପ୍ୟାରିସରେ ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ହେବ। ୧୬ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Headlines 02- ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଧୀରଜ ସେଠ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଧୀରଜ ସେଠ୍ । ଜୁନ୍ ୩୦ରୁ ୨୦୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ଯାଏଁ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଧୀରଜ ସେଠ୍ । ଜେନେରାଲ ସେଠ ୩୧ତମ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ସେଠ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
Headlines 03- ଆସାମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବାକୁ ଆସାମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ST ଓ ଚା ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ମିଳିବ ।
Headlines 04- ଆଜି ଆସାମର ଜୋରହାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜୋରହାଟ ଏୟାରବେସରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 05- ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜରପଡ଼ା ଥାନାର ଏଏସଆଇ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତା ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ମାମଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯାହାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ଥିଲେ।
Headlines 06- କୁଜଙ୍ଗ ଆଲିଗଡ଼ ଗାଁରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ। ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ସହ ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ନଗଦ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ସହ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ ।
Headlines 07- ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦାବୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦେବସ୍ମିତା ଶର୍ମା ନେତୃତ୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସାମିଲ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ସମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାକୁ ମୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଜେଲ ପୂରାଇ ଦେଲେ । ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ନଭେଟେ ।
Headlines 08- ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆସିବ । ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୨୬ ଚିଠା ପ୍ରକାଶ । ଏଣିକି ଲିଖିତ ଘର ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି ହେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ମୌଖିକ ଚୁକ୍ତିରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା-ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଘର ମାଲିକ-ଭଡ଼ାଟିଆ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯିବ । ୨ ମାସରେ ଭଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଘର ଭଡା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
Headlines 09- ଧର୍ମଶାଳା ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ଆଗରେ ୧୯୫ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି । ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ୨୫ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୯୪ରେ ଅଲଆଉଟ୍ । ଓପନର ଗୁର୍ବାଜଙ୍କ ୫୧ ବଲ୍ରୁ ୧୦୨ ରନ୍ର ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ହର୍ଷ ଦୁବେ ଓ ଗୁରନୁର୍ ବ୍ରାର୍ଙ୍କୁ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ମିଳିଛି । ଆଜି ଟସ୍ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ।
Headlines 10- ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷା CBT ମୋଡ୍ରେ କରିବାକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । RRBର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । 'ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସଠିକତା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦିଆଯାଇଛି । ରେଲୱେର ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ହେବ । ଟାବଲେଟ୍-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ ରେଲୱେ । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୪୩ ହଜାର ୭୮୧ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ରେଲୱେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୮୭୯୯ ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ୧୪୨୯୮ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ।