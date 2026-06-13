Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, CBT ମୋଡ୍‌ରେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, CBT ମୋଡ୍‌ରେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 13, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:58 PM IST
Top 10 News: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, CBT ମୋଡ୍‌ରେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, CBT ମୋଡ୍‌ରେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today1 min ago
2
world class railway station48 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Odia News1 hr ago