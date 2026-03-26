Top 10 News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:56 PM IST

Headlines 01- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ସଠିକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC)ର ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଆଲିରେଜା ତାଙ୍ଗସିରିଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନିହତ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍ଗସିରିର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। 

Headlines 02- ଆଜି କୋଲକାତାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଫସି ରହିଥିଲା ​​। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଆକାଶରେ ବୁଲିବା ପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ କାରଣରୁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅନେକ ଥର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।

Headlines 03- ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନୋଟିସ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସଚିବ । ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ବିନା ବିରୋଧରେ ବିଲ୍‌  ପାସ୍‌ ହୋଇଥିଲା । 

Headlines 04- କାଲିଠୁ ୩ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ । ୨୭ରୁ ୨୯ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ବର, ପୁରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ୧୨୦ ବାଟାଲିଅନ୍‌ରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ।

Headlines 05- କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକ କରିବେ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ । ‘ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ’ ସ୍ପିରିଟ୍‌ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ  ଦେବେ ।

Headlines 06- ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ BCCI ଖେଳସୂଚୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ । ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ T-20 ମ୍ୟାଚ୍‌ । ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ T-20 ମ୍ୟାଚ୍ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ୩ଟି ODI ଓ ୩ଟି T-20 ଖେଳିବ । ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ T-20 ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳିବ । ରାଜକୋଟରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପୁଣେରେ ତୃତୀୟ T-20 ଖେଳିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା

Headlines 07- ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଭୋଗ ଉଠିବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 08- ମୋହନା ଅଡ଼ବା ଥାନା କେଶରୀଗୁଡ଼ାରୁ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୪୦ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆର. ଉଦୟଗିରି ଏସ୍‌ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରେଡ୍‌ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ।

Headlines 09- ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କେଶବ ନାହାକକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋକ୍ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍‌ କୋର୍ଟ । ୨୦୨୧ରେ ପୋଲସରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଏହି ସଜା ହୋଇଛି ।

Headlines 10- ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ହଠାତ୍ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲା ଫଳରେ ଯାତାୟତରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା । ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 

Soubhagya Ranjan Mishra

