/Top 10 News: ନୟାପଲ୍ଲୀ ଘଟଣାରେ ସିପିଙ୍କ ବଡ ବୟାନ, ପୁରୁଷ ହକି ଟିମକୁ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ମାଲେସିଆକୁ ୫-୧ରେ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସୱ କରିଛି । ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କ ଗୋଲ୍ ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଛି । ୫୪ ମିନିଟରେ ଫିଲ୍ଡଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଳାନନ୍ଦ । ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୁଗରାଜ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ । ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ୨ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ।
Headlines 02- ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟ ପାଇବେ ୧୧ ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର । ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ । କୋଚ୍, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଢ଼େ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କାଲି ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 03- ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ‘ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର’ର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ବୃହତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 04- ପଞ୍ଜାବରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ୨ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ନିପାତ କରିଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ତରନତାରନ ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ (BSF) ବିଫଳ କରିଦେଇଛି। BSF ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଲୋକ ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
Headlines 05- କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ଥାନା ସାହରପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଥ ଓରାମଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନଥିଲେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ।
Headlines 06- ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଯୁବତୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତର ଗୋରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଲୁଟ୍ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ବସ୍ରେ ନୟାପଲ୍ଲୀରୁ ସିଆରପି ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ପରେ ସିଆରପିରୁ ଅଟୋ ଧରି ଭରତପୁର ଯାଇଥିଲା । ଭରତପୁରରେ ଏକ ନୂଆ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 07- ଆଜି ପବିତ୍ର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ପୂଜା । ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଷୋଡଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଏ।
Headlines 08- ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୬ରୁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ତିନି ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବ୍ରତ ବା ରାଈଦାମୋଦର ବ୍ରତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ଆବେଦନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚଳିତ ମାସ ୬ ତାରିଖ ଦିବା ୧୦ ଘଟିକା ଠାରୁ ଅନଲାଇନ https://edistrict.odisha.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
Headlines 09- ଗଣ ବିକାଶ ଫିଲ୍ମସ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋହିତାକ୍ଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରଚନା, ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୂପିନ୍ଦର । ଆଙ୍କରିଂରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଭୂପିନ୍ଦର ଆଜି ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ୧୪ ସରକାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୪ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇଲେ । ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମେରିଟ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ । ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ ଓ ଯାଞ୍ଚ ବଦଳରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ।