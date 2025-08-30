Top 10 News: ଅକ୍ଟୋବର ୪ ଓ ୫ରେ ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା, ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Top 10 News: ଅକ୍ଟୋବର ୪ ଓ ୫ରେ ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା, ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 03:56 PM IST

Top 10 News: ଅକ୍ଟୋବର ୪ ଓ ୫ରେ ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା, ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫକୁ ବେଆଇନ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା କୋର୍ଟ । ଆମେରିକାର ଅପିଲସ କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟାରିଫ ଲଗାଇବାର କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନାହିଁ । ଏପରି ଫଇସଲା ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦବ । ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରି ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ ଏବଂ ଟାରିଫ୍ ଜାରି ରଖିବୁ ।

Headlines 02- SC/ST ଜାତୀୟ ସଂସଦୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍‌ ବିର୍ଲା ସମ୍ବୋଧନ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତି/ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏଜେଣ୍ଡା-୨୦୨୫ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର । ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲାଭ ଜାତି/ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ । ସଂସଦୀୟ ସମ୍ମିତି ହେଉଛି ମିନି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି । ବଜେଟ୍‌ର ବ୍ୟୟବରାଦ ଜାତି/ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖୁ । ଜାତି/ଜନଜାତିର ନୂଆ ପୀଢ଼ିଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖୁଛି । ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏସବୁ ସଠିକ୍‌ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବିଧାନସଭାରେ ସଂସଦୀୟ ସମ୍ମିତି ରହୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

Headlines 03- କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ଓ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସାର ଯୋଗାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଚାଷୀଙ୍କ ବୃହତର ସ୍ବାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟୁରିଆ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ସାର ଆଣିବା ଓ ତାହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଟଲା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 04- ସାର ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାର ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନୈତିକତା ନହିଁ। ତାଙ୍କ ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୟୁରିଆ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଏବଂ ହୋହାଲ୍ଲା ହେଉଥିଲା। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ । କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ନ ପହଞ୍ଚି ଥାଇପାରେ । ନବୀନ ବାବୁ କେବଳ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଫଳ କଣ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 05- ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୪ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅଭିଷେକ ପୂଜା, ତୁଳସୀ ଦାନାପୂଜା, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାବିଗ୍ରଙ୍କ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଦିଆଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ସାଇବର ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍‌ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ।

Headlines 06- ଅକ୍ଟୋବର ୪ ଓ ୫ରେ ହେବ ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା । OMR ସିଟ୍‌ ଜରିଆରେ ହେବ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା । SI ରାଙ୍କ୍‌ର ସମସ୍ତ CPSE-୨୦୨୪ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ପରଠୁ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ କରିପାରିବେ ଆଡମିଟ୍‌ କାର୍ଡ । odishapolice.gov.inରୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ କରିପାରିବେ ଆଡମିଟ୍‌ କାର୍ଡ ।

Headlines 07- ନଭେମ୍ବର କିମ୍ୱା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି । ରାଜ୍ୟରେ ରୋଡ୍ ସୋ', ପଦଯାତ୍ରା, ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଭୋଟ୍ ଚୋରି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସମେତ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଗରିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ରାହୁଲ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।

Headlines 08- ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ରାଜନଗର ଗୁପ୍ତି ଘାଟିରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ଅଟକ । ଯୁବକ ଜଣକ ବଙ୍ଗଳାରେ କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୁବକର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନି ।

Headlines 09- ଯାଜପୁରରୁ ଏକ ଦୁଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନାତୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଗୋବଣ୍ଟିଆ ଗାଁରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ କାଲି ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ନାତୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଜେଜେଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ଶବ ଦାହ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ।

Headlines 10- ପୁରୀରୁ ୧୫୭ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୩ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧ ଲକ୍ଷ ୬୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ତିନିଟି ବାଇକ ମଧ୍ୟ ଜବତ । ଗିରଫ ୩ ଜଣ ଚନ୍ଦନପୁରର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ।

Soubhagya Ranjan Mishra

;