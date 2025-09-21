Top 10 News: ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବ ସଭାପତି, ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲଡିଂ କରୁଛି ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today
Headlines 01- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ GST ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ବାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାଲିଠାରୁ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ GST ସଂସ୍କାର ଦ୍ବାରା ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହା ଭାରତର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି । GST ସଂସ୍କାରରୁ ଘର ନିର୍ମାଣ, ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ବୁଲାବୁଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବେଶି ଉପକୃତ ହେବେ ।
Headlines 02- ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭାରତ । ଗତଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚର ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ ପରସ୍ପର ସହ ପୁଣି କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିନାହାନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଏକାଦଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏକାଦଶରେ ମଧ୍ୟ ୨ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
Headlines 03- ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୭ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ । ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ନ ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏଥିସହ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ।
Headlines 05- ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିପକ୍ଷରେ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବ ସଂପାଦକ ଭାବେ ଲଳିତ ଦାସ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ୧୮ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଗତି ମହାନ୍ତି ୬୦ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ, ସମ୍ପାଦକ ଲଳିତ ଦାସ ୭୬ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ବିତ ମହାନ୍ତି ୬୮ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦେଶବ୍ୟାପି ଜାରି ରହିଥିବା ସେବା ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତ "ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ"ରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମ ଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣ ଦୌଡ଼ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଏହି ଗଣ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମ ଠାରୁ ଜନତା ମୈଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ମାରାଥନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଖେଳାଳୀ, ଯୁବବର୍ଗ ଓ ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 07- ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ପିଲା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୫୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହୋଇଛି । ନୂତନ ନିୟମରେ ଏବେ ୫ ରୁ ୭ ଏବଂ ୧୫ ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ପିଲା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।
Headlines 08- ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିଜନକ ଖବର ଆସିଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ICUରେ ଅଭିଜିତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଅର୍ଗାନ ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ଏବେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଏମ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି । ତଥାପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ରହିଛି । ଅଭିଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଅଶୋକ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଷଠିପୁରର ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବବି କହିଥିଲେ ଯେ, 'ବାବାଙ୍କ ନିଶ ବଦଳିନି କି କୋରେଇ ଲୋକ ବଦଳିନାହାନ୍ତି।' ମୋ ମାଆ ଜିତିବା ହାରିବା ବଡ଼ ନଥିଲା ବରଂ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିବା ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। 'ମୋ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଦେବକୀ ମାଆ ଏବଂ କୋରେଇ ଯଶୋଦା ମାଆ' । ବବିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରି ଆକାଶ ଦାସନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା ସମୟରେ କୋରେଇ ମାଆ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ଗଲା ପରେ କୋରେଇ ବିକାଶ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି । ଆଉ ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ଯିବେନି ବୋଲି କୋରେଇବାସୀ ମନ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛନ୍ତି । କୋରେଇବାସୀ ଆଉ ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ବବି ଦାସ ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଢିଛି କୋରେଇରେ ।
Headlines 10- ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସମସ୍ତ ୨୩ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୨୫ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ମ୍ୟାଁମାର-ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।