Top 10 News: ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍, ରାତି ପାହିଲେ ଜାଗର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ବାକି ଥିବାରୁ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଆସାମ ରାଜଧାନୀ ଗୌହାଟି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ।
Headlines 02- ମୁମ୍ବାଇର ମୁଲୁଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପିଲରର ଏକ ଅଂଶ ଖସିପଡିଛି । ଫଳରେ ତାହା ଅନେକ ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି । ଘଟଣାରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨:୨୦ ରେ ଏଲବିଏସ ରୋଡରେ ଥିବା ଜନସନ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା।
Headlines 03- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ' ଏବଂ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଧୁନିକ 'ଡାଟା ସେଣ୍ଟର'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆପାରେଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ଭାଇଭଉଣୀ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ।
Headlines 04- ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରୁ ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଥିବା ୨ କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ । ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ମଧୁକାନ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ୍ ଏବଂ ଗିରଫ ସମ୍ପର୍କରେ ସିପି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁଖ୍ୟାତ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବାସୁ ପାଣ୍ଡେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା ।
Headlines 05- ଆର. ଉଦୟଗିରିରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଓଲଟିବା କାରଣରୁ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅନ୍ୟ ବସ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାରଣରୁ ଚାନ୍ଦିପୁଟ ନିକଟରେ ବସଟି ଓଲଟିପଡିଥିଲା । ଆହତଙ୍କୁ ମୋହନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି (E&IT) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଧାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓକାକ୍ (OCAC) ପୋର୍ଟାଲ୍ www.ocac.in କୁ ଯାଇ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ।
Headlines 07- ନୀଳଗିରିରେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜଣକ ଗରିବ ବାପା ଠାରୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ବିକ୍ରି କଥାକୁ ବାପା ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନୁଥିଲା ବେଳେ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି ବରିସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ।
Headlines 08- ରାତି ପାହିଲେ ଜାଗର ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡିଛି । ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୪୧ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ମହା ଶିବରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଜାଲ୍ ପାସ୍ ଧରାପଡ଼ିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ପାରା ସଟଲର ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମହମ୍ମଦ ଅଲ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ । ଏହା ସହ ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ବିଜୟରେ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ । ଲିନ୍ ଡାନ୍ଙ୍କ ୫ ଥରର ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ବୋହୂକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ପୋଡ଼ି ଦେବା ମାମଲାରେ ୫ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ, ଦିଅର ଏବଂ ନଣନ୍ଦ । ୩ ଦିନ ତଳେ ବୋହୂକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । SHG ଗ୍ରୁପ୍ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ବୋହୂକୁ ପୋଡ଼ି ମାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ