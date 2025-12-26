Top 10 News: ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ଅଭିନେତା ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ଆସାମ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନବନିଯୁକ୍ତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ । ଗୌହାଟୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନକୁ ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେସମିଟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କନ୍ଧମାଳ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ୍ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏଡିଜି । ଅଧିକ ଟିମ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କନ୍ଧମାଳରେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ୬ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି
Headlines 03- ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଶାସକ ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲେ ବିକାଶ କାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ୧୮ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉନି । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଯୁବ ସମାଜଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଆଇନ୍ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ନ କହିବା ଭଲ କାରଣ ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାର ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ ।
Headlines 04- ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ନବୀନଙ୍କୁ ଏକ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ଯଦି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୃହରେ ମୁଲତବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଜନସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି । ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ବିଜେପିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ହେଲେ ଆମେ ବିଜେଡିକି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ ।
Headlines 05- ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହ ପଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବବି, ଦେବୀ, ଅତନୁ, ପ୍ରତାପ ଓ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ବର୍ଷିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ । ଅଯଥା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି । ହାରି ଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଜଗନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ IAS ଭଳି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହେଲେ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ବିଲ ମଝିରେ ମଣିଷ ଖପୁରୀ ଓ କଙ୍କାଳ ପଡିଥିବା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ । ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ବାଛୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବାମଦେବପୁର ଗାଁର ବିଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଣିଷ ଖପୁରୀ ଓ କଙ୍କାଳ । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ୍ର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସରକାରଙ୍କ ଘର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଶ୍ୱଶୂର ଘର ସହ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।
Headlines 08- କୋରାପୁଟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥି ଓ ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରବାର ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ସକାଳୁ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏସବୁର ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Headlines 09- ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୬୭ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ସଞ୍ଚିତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
Headlines 10- ଯାତ୍ରା ଖଳନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି । ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସିନାପାଲି କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାର ଥିଲା ।