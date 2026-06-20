Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଣେ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଣେ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 20, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:55 PM IST
Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଣେ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜମିଜମା ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ'
Odia News1 hr ago
2
Odia News12:17 PM IST
3
Odia News11:37 AM IST
4
Odia News10:41 AM IST
5
Top 10 News Headlines10:26 AM IST