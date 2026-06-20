/Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଣେ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
Headlines 02- ପାହାଡ଼ପୁର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଛୋଟ ଗାଁକୁ ଆସିବା ମାଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୋହ । ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ କିଛି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ୨ ବର୍ଷରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସି ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବନାଇଥିବା ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲି । ପିଲାମାନେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ମାଆ ଆସିଥିବା କହିଲେ ।
Headlines 04- ପାର୍ଭାନୀରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ହଲ୍ର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସିଡ଼ି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ, ମନ୍ଦିରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା।
Headlines 05- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ବାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୦୧୪ ପରଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସହ ଦୁଇ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ସଫଳତା ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି
Headlines 06- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM-କିଷାନ) ଯୋଜନାର ୨୩ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କିସ୍ତି ଅଧୀନରେ, ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। DBT ମାଧ୍ୟମରେ ୯.୪୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୮,୮୮୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
Headlines 07- ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମହାବଳ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ସହ ଜଣେ ଗିରଫ । ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଛି ବନବିଭାଗ । ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ପାତ୍ରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଗିରଫ ଏବଂ ଆଉ ୨ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ନିଜେ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଡିଲ୍ କରୁଥିଲା ବନବିଭାଗ ।
Headlines 08- ଭାରତରେ ଜମି କିଣାବିକା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଛି "ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ" (thelandbankers.com)। ଜମିଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ ଠାରେ ଏହାର ଅଭିନବ ଏଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ।
Headlines 09- ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବରଗଡ଼ ସଦର ରେଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କିରାଣା ଦୋକାନରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ମହୁଲ ଫୁଲ (ମଦ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ) ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବକାରୀ ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
Headlines 10- ଦେବଗଡ଼ରେ କୁଣ୍ଢେଇଗୋଳା ଥାନା କରଳଗା ଗାଁରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୮ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବାରୁ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ମହିଳା । ସମସ୍ତ ୮ ଆହତଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।