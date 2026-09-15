/Top 10 News: ନୂଆଖାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା । ସକାଳେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସପରିବାର ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
Headlines 02- ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ନୂତନ ‘ୟୁନିଟି ମଲ୍’ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପିତାମପୁରା ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ‘ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ’ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ମଲ୍ ବିକଶିତ କରାଯିବ।
Headlines 03- ୮ ମାସ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି । ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଛୁଇଁଛି ୪.୮ ପ୍ରତିଶତ । ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି । ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ୪ ପ୍ରତିଶତ । NSO ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୬ ପ୍ରତିଶତ । ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଉପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା ।
Headlines 04- କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି । ନୂଆଁଖାଇ କେବଳ ପର୍ବ ନୁହେଁ ଏହାସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଆତ୍ମୀୟତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରସ୍ପରିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ସଂପ୍ରୀତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ବୈଶାଳୀର ବିଦୁପୁରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ କାର୍ ଓ ଡମ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦୁପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦୁପୁର-କଚ୍ଚି ଦରଘା ସିକ୍ସ-ଲେନ୍ ପୋଲ ନିକଟସ୍ଥ ଚକସିକନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଓ ଡମ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ, କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।
Headlines 06- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଶୋକନଗର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚାନ୍ଦେରୀର ବିକ୍ରମପୁର ଗାଁରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଶୁଭ ପର୍ବ ଶୋକର ମାହୋଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କ୍ଷେତ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଭାଇ କୂଅରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକମାନେ ବଲବୀର କୁଶୱାହାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 07- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଜନସେବାର ୨୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
Headlines 08- ସମ୍ୱଲପୁର ବୁଢାରଜା ଅଂଚଳରେ ଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନିଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଛି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଡେକୋରେସନ୍ । ଭୟଙ୍କର ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ । ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
Headlines 09- ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନୈନି କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଅନୁଗୁଳ ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିପଡିଥିଲା । ଡ୍ରାଇଭର୍ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ।
Headlines 10- ୧୫ରୁ ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।