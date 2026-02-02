Advertisement
Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:57 PM IST

Top 10 News Today 

Headlines 01- ୬ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମ୍‌ପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । 

Headlines 02- ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିବୃତିକୁ ନେଇ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ରାହୁଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ । ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏନ୍‌ଏମ୍‌ ନର୍ବାଣେଙ୍କ ଏକ ଉଦ୍ଧୃତ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବିବାଦୀୟ ଉଦ୍ଧୃତ ଅଂଶ ଥିବା ପୁସ୍ତକ ଅଫିସିଆଲି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନୀତିଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ରାଜନାଥ ସିଂ। 

Headlines 03- କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳ  ବଜେଟ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ୯୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଇଷ୍ଟ-ୱେଷ୍ଟ କରିଡରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଇଷ୍ଟ- ୱେଷ୍ଟ କରିଡର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଇଷ୍ଟ- ୱେଷ୍ଟ କରିଡର ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ । ଗତ ୧୧ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨ ହଜାର ୨ ଶହ କିମି ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍‌ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହା ସମଗ୍ର ମାଲେସିଆରେ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍‌ ଟ୍ରାକ୍‌ଠାରୁ ଅଧିକ । 

Headlines 04- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କାୟାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍‌ରେ ରେକର୍ଡ ୧୦,୯୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।

Headlines 05- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ୬ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ପୁରୀ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍‌ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୦ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୪୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍‌ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ୩ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ୪, ୫, ୬ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

Headlines 06- ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୫ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ୫୭ଟି ସବ୍‌ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ । ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଏଣିକି ଜମି କିଣା ବିକା ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ସୁବିଧା ହେବ । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ୩୨୨ଟି ସବ୍‌ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି।

Headlines 07- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରିମ୍‌ଲାଇନର ସେବା ନିବୃତ୍ତ ଘୋଷଣା । ଇଞ୍ଜିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପରେ ଫୁଏଲ୍‌ ସ୍ବିଚ୍‌ ‘ରନ୍‌’ରୁ ‘କଟ୍‌ଅଫ୍‌’କୁ ଯିବାରୁ ସେବା ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଛି । AI 132 ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଥିଲେ ପାଇଲଟ୍‌ । ଲଣ୍ଡନର ହିଟଥ୍ରୋରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତ୍ରୁଟି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏନେଇ DGCAକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା AI ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ AI ଡ୍ରିମ୍‌ଲାଇନର୍‌ କ୍ରାସ୍‌ରେ ୨୬୦ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।

Headlines 08- ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବଢାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଉପରେ ରୋକ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ, ୨୦୧୬ ଅନୁଯାୟୀ ୨ ଗୁଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ କୋଷାଗାରକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆସିବା ଆଶା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ନଥିବାରୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ । ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ରୟାଲଟି ଫାଙ୍କି ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ହୋଇଛି ।

Headlines 09- ନୂଆ NAC ଓ ପୌରପାଳିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନୂଆ ୨୮ NAC, ୭ ପୌରପାଳିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ୧୮ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ହୋଇଛି । ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । 

Headlines 10- ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (DMF) ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଂଶିକ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି । DMF ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଆଂଶିକ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରୁ ୩ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସାନି ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ, ହରିପୁର ଓ ଧୂଳିଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ୪ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ନେଇ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଣ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

Soubhagya Ranjan Mishra

