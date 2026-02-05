Top 10 News: ଗାଁରେ ସମୟ ବିତାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଶାନା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଜନ୍ମମାଟି ତଥା ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜୁହାର କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
Headlines 02- ଆଇଏଏସ ସ୍ତରରେ ବଡ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଲ ଓ ମାଇନ୍ସ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବତ୍ତର୍ମାନ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ଦେଓ ରଞ୍ଜନ । ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ । ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କୁ କେବିକେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଅରବିନ୍ଦ । ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଇଡ୍କୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦାୟତ୍ବ ମିଳିଛି । ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଦାୟିତ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଉଷା ।
Headlines 03- ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାବାଜି ସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିକଶିତ ଭାରତ ନେଇ ସରକାର କାମ କରୁଛୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଛକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ । ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି, ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ରହିଛି । ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତୀ କମ୍ ଆମ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଅଭିଭାଷଣରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 04- ୬ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ୨୦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ନାଁର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ଅନୁସାରେ ରହିବ ଇଂରାଜୀ ନାମ । ୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଦେଓଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଇଂରାଜୀ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
Headlines 05- ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ସରକାରୀ ITIକୁ ‘ଉତ୍କର୍ଷ ITI ଯୋଜନା’ରେ ସାମିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ରାଉରକେଲା, ବଲାଙ୍ଗିର, ଅମ୍ବାଗୁଡ଼ା, ପୁରୀ, ରାଜକନିକା ITI ସାମିଲ ହେବ । ‘ଉତ୍କର୍ଷ ITI ଯୋଜନା’ରେ ଭତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
Headlines 06- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକାରୀଗଣ । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସମେତ ଆର୍ମେନିଆ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ଏବଂ ନେପାଳର ସେନାବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 07- ଓଡ଼ିଶା ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନ୍ୟାଭି କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ୪ଟି ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର । ବନ୍ଦର, ସିପିଂ ଓ ଜଳପଥ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି PRC ବିଶାଲ ଗଗନ । ବୈଦେଶିକ ସଚିବ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ଓ ସିପିଂ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଗତ ୩ ତାରିଖରୁ EA ଜେରସି ଭେସେଲ୍ରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ । ଜାହାଜରେ ଡ୍ୟୁଟି ବେଳେ ମଝି ସମୁଦ୍ରରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ । ଏନେଇ ସାର୍ଥକଙ୍କ ମା' ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଫେବୃଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେଦିନ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଶୋକ ନଗର ୟୁନିଟ-୨ ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟସ୍ଥ)ଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ ।
Headlines 09- ଆଜି ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ ପରାମର୍ଶ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନ କନ୍ଭେନସନ୍ ହଲ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ ପରାମର୍ଶ ସଭା ବୈଠକରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ନାଗରିକ ସମାଜ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
Headlines 10- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆଜି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ଗୃହର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସଂସଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା।