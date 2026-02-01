Top 10 News: କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ୮୮ତମ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ୭୪ତମ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ୯ମ ବଜେଟ୍, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ । ଚଳିତ ବଜେଟରେ 'ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୁବ ନେତୃତ୍ବ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬'ରେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଅନନ୍ୟ 'ଯୁବ ଶକ୍ତି' ଚାଳିତ ବଜେଟ୍ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନେକ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ବଜେଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ୬ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, 'ଚାମ୍ପିଅନ୍' MSME ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସହର-ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ।
Headlines 03- ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି । ତେବେ କଇଁଛ ପଥ, ଜଳମାର୍ଗ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ରେୟାର୍-ଅର୍ଥ୍ କରିଡର୍ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଲାଭ ମିଳିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଯେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଛି।
Headlines 05- ରାତି ପାହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଯାଜପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବିତାଇବେ ୬ ଦିନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଲାଗି କମିଶନରେଟର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ରାଜଧାନୀରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମିନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାଇଁ ୬୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୨୭୬ କୋଟି ମୁଲ୍ୟର ୫୮ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ୧୮୪୮ SHG ପାଇଁ ୧୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ-ମୁକ୍ତ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 07- ବଜେଟକୁ ଐତିହାସିକ କହିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ୩ୟ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ନେଇ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବଜେଟ୍ ୨୦୪୭ ବିକଶିତ ଭାରତର ମଜଭୁତ ଆଧାର ଏବଂ ଏଥିରେ ନାରୀଶକ୍ତିର ସଶକ୍ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଝଲସୁଛି ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆପଦରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 09- ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳିବ ନାହିଁ । ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ୧୫ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳା ଯାଇଥାନ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍ । ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳିବ ।
Headlines 10- ରାଉରକେଲାରେ ଗୋମାଫିଆ ଘରେ ପୋଲିସର ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ଜୋରରେ ଥିବା ଘରେ ରେଡ୍ ହେବା ସମୟରେ ୪ ପିସ୍ତଲ ଜବତ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ୨ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି । ରେଡ୍ ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।