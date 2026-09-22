/Top 10 News: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କାଲି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି । ସେହିପରି ଅଭିନବ ସୋନକର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି । ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ବି ମାନେ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି । ଏ.ବି. ଶିଳ୍ଫାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏସ୍ଡିପିଓ ବରଗଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ।
Headlines 02- ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। MMDR ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ । ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଗୃହର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଆସି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପରେ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ।
Headlines 03- ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ । ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କରି ୨୮ରେ ଫେରିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ମେଗା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ । ୨୬ରୁ ୩୦ ଯାଏଁ ମେଗା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଦିଲ୍ଲୀର ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ।
Headlines 04- ୭୨ ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି' ନିକଟ କେୱଡ଼ିଆ ଏକତା ନଗରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସମ୍ମାନଜନକ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ବିଶିଷ୍ଟ କନ୍ନଡ଼ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ 'ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ' ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । 'ଆର୍ଟିକିଲ ୩୭୦'କୁ ମିଳିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର । ‘ଭଙ୍ଗାର’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଣଫିଚର ଓ ‘ରାମ-ନାମୀ’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାମାଣିକ ଫିଲ୍ମ । ୟାମୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ, କାର୍ତ୍ତିକ୍ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଓ ମାମୁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା । ‘ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବୀର ସାଭରକର’ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ରଣଦୀପ ହୁଡା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ପଣକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ।
Headlines 05- ରାଜଧାନୀରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଇନ୍ଫୋସିଟି ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ୫ଟି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ମିନି ଟ୍ରକ୍ । ଡ୍ରାଇଭରକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ ଥିବା ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟି ଓ ଅଟୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ।
Headlines 06- ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ବଲାଙ୍ଗିର, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ଓ ୨୪ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି । କାଲି କଳାହାଣ୍ଡି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି । କାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ +୨ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ।
Headlines 07- ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେସିଆଲ ଟ୍ରେନ । ୭୭୫ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା-ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏକ ଟ୍ରେନ ବାହାରିଛି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା (BNTYY) ୨୦୨୬-୨୭ ଅଧୀନରେ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା-ବାରାଣସୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Headlines 08- କାଲି ୬ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ବାଦଶୀ ତିଥିରେ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 09- ବିଭିନ୍ନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ୧୫ ଗିରଫ। ୮ ଟି ଚୋରି, ଲୁଟ୍ ଓ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ଜୟପୁର ପୋଲିସ ୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନଗଦ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରା ଯାଇଛି।
Headlines 10- ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ୧୫୦ କି.ମି ଦୂରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଉପକୂଳ। ସର୍ବାଧିକ ପବନର ବେଗ ୫୫ରୁ ୬୫ କି.ମି ରହିବ। ଝଟକା ପବନ ୭୫ କି.ମି ଯାଏଁ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।