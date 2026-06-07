Top 10 News Today
Headlines 01- ଜୁନ୍ ୨୧ NEET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହର ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। କେଉଁ ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି NTA । ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନଂ ଓ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । neet.nta.nic.in ସାଇଟ୍ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ । ପ୍ରଥମ NEET-UG ବାତିଲ୍ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
Headlines 02- କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ନ ହେଲେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ୪ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବହୁମୂଖୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫି’ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
Headlines 03- ବିଜିପୁର ପୋଲିସ କଲୋନୀ RTO କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆ ଜଳିଯିବା ଘଟଣାରେ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ଆସିଛି । ବୋହୂ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଢ଼ାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଭାଉଜ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ହୋଇଥିବାରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ନିଜର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ମେଡିକାଲ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି’ । ‘ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଥିଲା’ । ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ୍ ।
Headlines 04- ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୌଜପୁର ଗାଁରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସୌମ୍ୟ ମା’ଙ୍କଠାରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଡାଏରୀ ନେଇଛନ୍ତି । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ । ଅଡ଼ଶପୁର ସ୍ଥିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବରିଷ୍ଠ IPSଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ରେଲୱେ ଓ କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ADGଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।
Headlines 05- ଜରଡ଼ା ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ୨ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇଟି ଅଫୁଟା ବୋମା ଓ ଖଣ୍ଡା ଜବତ ସହ ୨ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପିଛା କରି ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ୍ ।
Headlines 06- ଗିରଫ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଆୟ ୭୯୮% ଅଧିକ । ଘରେ ଓ ଅଫିସ୍ ଖାନ୍ତଲାସ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୬ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ଓ ୧୪ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି । ୨ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍ରୁ ୨ କୋଟି ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠାବ ହୋଇଛି । ୫୫୨ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ଓ ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।
Headlines 07- ସୋର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାପଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ରାହାଣିଆ ଗାଁର ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରାହାଣିଆ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସୋର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଉକ୍ତ ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ଭଦ୍ରକ ପୀରହାଟ ଥାନା ଖେଦରପୁର ରେଳ ଫାଟକରେ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କର୍ମଚାରୀ ରେଳ ଫାଟକ ପକାଇନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଟ୍ରେନ୍ । ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଫାଟକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ । ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଠର ହଜାର ପାୱାର ଚେନାଲରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବୁଡି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Headlines 10- ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର କରି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି । ଚୂଡ଼ାରୁ ପଥର ଖସିଲା । ବଜ୍ରପାତ ପ୍ରଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏବେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ନବକଳେବର କାମ ଚାଲିଛି ।