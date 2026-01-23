Top 10 News: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ, ଭାରତ ଆଗରେ ୨୦୯ ରନ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପ୍ରଥମଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ନେତାଜୀଙ୍କ ୧୨୯ ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
Headlines 02- ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଠୁଆର ବିଲ୍ଲାୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଉସମାନ ନାମକ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍, ସେନା ଏବଂ CRPF ଯବାନ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ।
Headlines 03- ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ୨୦ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ବିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଆଗରେ ୨୦୯ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭର୍ରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ । ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।
Headlines 04- ଶଙ୍ଖଭବନ ଆଗରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାଟକୁରାରୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ । ବିଜେଡିରୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ବିରୋଧ କରି ସମର୍ଥକମାନେ ମେଳି କରିଛନ୍ତି । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସମର୍ଥକମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ନିବାସ ଚାରିପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 05- ଛତିଶଗଡ଼ ଧମତରୀରେ ୯ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ୯ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । କିଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆଇଜି ଅମରେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ । ୯ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ୪୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି । ଏଥିସହ ରାୟପୁର ଡିଭିଜନକୁ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- ଜନପଥରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଆମ ବସ୍ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଆମ ବସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଆମ ବସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୨ଟା ଆମ ବସ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ । ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଆମ ବସ୍ ଛାଡ଼ି ଦୌଡି ପଳାଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର । ଲୋକଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୃଦୁ ଲାଠିଚାଳନା କରିଥିଲା ।
Headlines 07- ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୀପ, ଧୂପ ଲଗାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ସେବାୟତ। ତେବେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରେ କେବେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
Headlines 08- ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଧି ମୁତାବକ ୩ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପୂଜା ହୋଇଛି । ରାଜଗୁରୁ ଓ ସୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 09- କୋଣାର୍କରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ତଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ । ଦୁଇ ଚକିଆ ଏବଂ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବେ ସେନେଇ ସୂଚନାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ଆଜି ମାଘମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀରେ ସବୁଠି ଦେବୀ ସରସ୍ବତୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ସହର। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭକ୍ତିପୂତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ।