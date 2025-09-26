Top 10 News: ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today
Headlines 01- ଶନିବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୋଦୀ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ୧୧ଟା ୨୫ରେ ଅମଲିପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ୧୨ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମୋଦୀ ।
Headlines 02- ବିହାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ଭିଡିଓ କନଫେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ୱୀ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ।
Headlines 03- ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର MiG-21 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଆଜି ଅବସର ନେଇଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସକାଳ 11ଟାରେ ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ କରି ଭାରତୀୟ ସେନା ବିଦାୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏପି ସିଂହ ନିଜେ 23 ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନର ଛଅଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସହିତ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ। ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ ଲିଡର ପ୍ରିୟା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଫ୍ଲାଏପାଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ MiG-21ର ସେବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିମାନକୁ ତେଜସ୍ LCA ମାର୍କ-1A ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, CDS ଅନିଲ ଚୌହାନ ଏବଂ ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟମାନେ MiG-21 ର ବିଦାୟ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 04- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଅମଲିପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ପହଞ୍ଚି ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି । ରାତି ପାହିଲେ ଅମଲିପାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ୧୭୦୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭେଟି ଦେବେ ।
Headlines 05- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ୨ଟି ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରୁ ୬ ଲକ୍ଷ ୩୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୩୨ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ସାହି ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ୧୬ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଡ଼ ବଜାର ଥାନା ପୋଲିସ୍ । ସେହିପରି ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅଂଚଳରୁ ୫୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯିବା ସହ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- ଗତକାଲି ହୀରାକୁଦରେ ୨୦ଟି ଗେଟ୍ ରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବା ପରେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡଳିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ହୀରାକୁଦ ପାଣି । ସକାଳ ୭ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳିରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୬୨୯ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ।
Headlines 07- ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସମବାୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏଆର୍ସିଏସ୍ ପାଣୁ ଚରଣ ସାହୁ ନିଲମ୍ୱିତ । ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ କିଛି ପେକ୍ସ ସଂପାଦକ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ । ନିଲମ୍ୱନ ଆଦେଶ ବଳବତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣୁ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 08- ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଘରେ ବସି AI ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଜାଣିହେବ । ବିଭିନ୍ନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବ AI ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ଅଧ୍ୟାୟ ଆଧାରିତ ଅଭ୍ୟାସ ମଡ୍ୟୁଲ, ମକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ । JEE, NEET, CLAT ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
Headlines 09- କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ଲଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ପ୍ଲଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅକ୍ଟୋବର ୯ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଆବେଦନପତ୍ର ମିଳିବ।
Headlines 10- ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ SRC ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । SRCଙ୍କ ସହ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।