Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 03, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:56 PM IST
Top 10 News: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs ENG ODI: ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା, ଅନକ୍ୟାପ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ
Odia News2 hrs ago
2
Odia News11:42 AM IST
3
Odia News11:24 AM IST
4
FIFA 202611:02 AM IST
5
Odia News10:27 AM IST