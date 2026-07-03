/Top 10 News: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଭୋଟର ତାଲିକା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ୧୦ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ । IAS ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବଲୱନ୍ତ ସିଂହ, ବି. ପରମେଶ୍ୱରନ, ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରସନ୍ନ ରେଡ୍ଡୀ, ସୁଧାଂଶୁ ସାମଲ, ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ମହମ୍ମଦ ସାଦିକ ଆଲମ, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ।
Headlines 02- ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଜାପାନର ବିଜିନେସ୍ ଡେଲିଗେଟ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷକରି ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ACME ଗ୍ରୁପ ଓ IHI Corporation ସହିତ ଏକ ସହଯୋଗ ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
Headlines 03- ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ସରକାର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ୧୦ ସହରର ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବୈଠକ ପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୦ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବୁ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ୫୮୦ କିମି ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବୁ ଏବଂ ସୁନାମୀ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଅଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ପଖାଳ ଦିବସରେ ୮୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପଖାଳକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି । ଗିନିଜ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏହା ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ କହିଥିଲେ ।
Headlines 05- ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଗମ ପରିବହନ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସୁପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁଗମ ଯାତାୟାତକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବେଲଗାଁ ଥାନା ନନ୍ଦପୁରରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୬୨ କାର୍ଟୁନ ତଥା ୧୨୪୦୦ ଜିଲେଟିନ ଷ୍ଟିକ ଜବତ ହୋଇଛି । ୪୭ ପ୍ୟାକେଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ୱାୟାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 07- ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ । ଡିଜିଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, 'ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି' । 'କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି' ।
Headlines 08- ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏମ୍ସି ମେୟର ପଦକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ଆସନ୍ତା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁମତ ସହ ମେୟର ପଦ ହାତେଇବା ନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୧୬ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଦଳରେ ଚାରି ଜଣ ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି। ସେମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ରେହାନ୍ ଅହମ୍ମଦ, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍। ଆଦିଲ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର, ଯିଏ ଘରୋଇ ପିଚ୍ରେ ଘାତକ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା।
Headlines 10- ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଉପରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୭.୬କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଢଳି ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୨ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୪ ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।