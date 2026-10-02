/Top 10 News: ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା, ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ ବିମାନ ସେବା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଚୀନକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇ ୨୦୨୮ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜଲେସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲା ଭାରତ । ପ୍ରଥମ କ୍ବାର୍ଟରର ୧୦ମ ମିନିଟରେ ଲାଲେରମସିଆମିଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୯୮୨ରେ ମହିଳା ହକିରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛି ଭାରତ । ୨୦୦ ତମ ମ୍ୟାଚକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କଲେ ଲାଲେରମସିଆମି । ଅନ୍ତିମ ୩ ମିନିଟ ବିନା ଗୋଲକିପର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଫରୱାର୍ଡରେ ଖେଳିଲା ଚୀନ । ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବଞ୍ଚାଇ ମ୍ୟାଚର ହିରୋ ସାଜିଲେ ସବିତା । ଚାମ୍ପିୟନ ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ମିଡଫିଲ୍ଡର ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ ।
Headlines 02- ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ । ପ୍ରତି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । କୋଚ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାଇଁ ୫.୫ ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ୪୪ ବର୍ଷ ପରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ମହିଳା ଦଳ । ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାବେ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ।
Headlines 03- ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ତଥା ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ । ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି । ଯେତେଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
Headlines 04- ଆଜି କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛାରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଓ ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ମଚ୍ଛାର । ବିପଦ ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମଚ୍ଛାର ।
Headlines 05- ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ଢିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ ଉନ୍ନୟନ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଜେ.ଏସ୍.ଡବ୍ଲୁ ୯ନଂ ଗେଟ୍ ନିକଟ ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ଆଶ୍ରମ ନିକଟ ପଡିଆରେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଢିଙ୍କିଆରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର, ଜୀବିକା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକତାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ ଉନ୍ନୟନ ସମିତି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି।
Headlines 06- MMDR ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । କାଲିର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଓ ୨୦୨୦ର ଚିଠିକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଘରୋଇ କଂପାନୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଅନୁକମ୍ପା ଦେବାର ବାଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ କାଲିର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ହରିୟାଣାର ହିସାର ଅଞ୍ଚଳର ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ବକ୍ସର ଅଙ୍କୁଶ ପାଙ୍ଗାଲ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ପୁରୁଷ ୮୦ କିଗ୍ରା ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଅଙ୍କୁଶ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କିମ୍ ମିନ୍-ସେଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ୪-୦ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍କୁଶ ଗାଙ୍ଗୱା ଗ୍ରାମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବକ୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣେ ଖେଳାଳି।
Headlines 08- ବିଜେପି ଦଳର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ର ୧୦ ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ସହରର ହୋଟେଲ ଆଚିଲ୍ସ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଜନକଲ୍ଯାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସଠିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବକ୍ତା ମାନେ କହିଥିଲେ।
Headlines 09- ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ ପାଇଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିମାନ ସେବା । ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ପରେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବ୍ୟାଂକକ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ । ରାତି ୧୧ଟା ୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିବ ଏବଂ କାଲି ସକାଳ ସାଢ଼େ ୫ରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
Headlines 10- ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ପାଇଲଟ ସ୍ମିତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଇଛି । ସ୍ମିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ୧୮୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଉଛି ।