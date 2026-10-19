Top 10 News Today
Headlines 01- ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ମହମ୍ମଦ ସରୱରର ରବିବାର ଦିନ ଲାହୋରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସରୱର ଘରୁ ନମାଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମସଜିଦ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ତଳେ ପଡିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସରୱର ପାକିସ୍ତାନ ମରକଜୀ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ (PMML) ପଞ୍ଜାବର ସଭାପତି ଥିଲା।
Headlines 02- ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସୁଟର୍ସଙ୍କ ସିସିଟିଭି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ଧେରୀ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି।
Headlines 03- ଭଦ୍ରକ ତ୍ରିଶଲ ଛକ ନିକଟରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଈ ଓ ନାତୁଣୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ୨ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଅଟକ ରହିଛି ।
Headlines 04- ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବଣ୍ଟି ପ୍ରସାଦକୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ । ଆମ୍ବଦରହ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି । ବଣ୍ଟିର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ହନୁମାନ ନଗର ଓରିଏଣ୍ଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ବଣ୍ଟି । ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ବଣ୍ଟି ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୧୭ଟି ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
Headlines 05- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବେ । ସେହି ହଷ୍ଟେଲ୍ ଭିତରେ ରିଡିଂ ରୁମ୍ ରହିବ, ମେସ୍ ରହିବ ଓ କଲେଜକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏଥିସହ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
Headlines 06- ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚୋରି ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ନର୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । DCPU ଓ CWC ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ସଦର ଥାନାକୁ ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ । ଚୋରି ମାମଲାରେ ସଦର ଥାନାରେ FIR କରିଛି CWC ।
Headlines 07- ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି । ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଭିଡ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 08- ୧୧ କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ୨ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପରିସରରେ କେବୁଲ ମରାମତି ସମୟରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଖବର ପାଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
Headlines 09- ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ୨ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସୋନପୁର ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନା କୋକିଆ ଗାଁରେ ଖଣ୍ଡା ଓ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ୨ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରିଛି ।
Headlines 10- ନବରାତ୍ରୀର ନବମ ଦିନରେ ମାଆ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୂଜାମଣ୍ଡପଗୁଡିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ।