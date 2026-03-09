Top 10 News Headlines: ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କଲା ଋଷ...ପଢନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Russia Declare Support For Iran: ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ତେହେରାନ ସହିତ ଠିଆ ହେବ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତେହେରାନ ପ୍ରତି ଅଟଳ ସମର୍ଥନ ରହିବ । ଇରାନୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ରୁଷର ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଖାମେନେଇଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୁଟିନ ଇରାନର ନୂଆ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Mohan Charan Majhi: ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୫୪ ଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଭିଡ଼ ହିଂସା ( ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ) ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ୧୨, ୨୦୨୪ ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
Displinary Action: ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଏଏସ୍ (କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗ) ଏବଂ ଓଆରଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ବକେୟା ଥିବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ଶୀଘ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କନ୍ଧମାଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଆରଡିସି, କଟକ ଏବଂ ଆରଡିସି, ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
Oil Price Hike:ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ । ଇରାନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଲାଣି । ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଇବା ତେଲର ଦର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିବାରୁ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କଟକର ମାଲଗୋଦାମ ମାର୍କେଟରେ ରିଫାଇନ ତେଲର ଦର ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଲିଟର ପିଛା ୧୬୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଗତ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୭୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ପାମୋଲିନ ତେଲର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।
Keonjhar Road Accident: କେନ୍ଦୁଝରଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଶୁଆକାଟି ଫାଣ୍ଡି ତେନ୍ତୁଳିଠାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଟ୍ରକକୁ ବାଇକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବାବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାପ ଓ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିଥିବାବେଳେ ମୃତକ ସ୍ଥାନୀୟ ତେନ୍ତୁଳି ବଜାରର ଏମ ଡି ନୂର୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
2020 Delhi Riots Update: ୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀଦଙ୍ଗା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଏନ୍ୟୁର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସର୍ଜିଲ ଇମାମକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ୧୦-ଦିନିଆ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଜିଲକୁ ଏହି ଜାମିନ ତା’ର ସାନଭାଇର ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବା ଓ ଅସୁସ୍ଥ ମା’ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୦ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼୍ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ଇମାମକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
CBI Summons To Actor Vijay: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଗତ ବର୍ଷ ଘଟିଥିବା କରୁର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK) ମୁଖ୍ୟ ଜୋଶେଫ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଥରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରିଛି । ତଦନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭିନେତା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରି ୧୨ ଏବଂ ଜାନୁଆରି ୧୯ ତାରିଖରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ।
Parliament Adjournment: ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହୋହଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟତାଲିକାରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାକୁ ପାଖାପାଖି ୩ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
Uttam Nagar Case: ଆଜି, ସୋମବାର ଦିନ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଉତ୍ତମ ନଗରରେ ହୋଲି ସମୟରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ତରୁଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପରେ, ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଯାହା ସମାଜକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅପରାଧ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ତରୁଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଦୁଇଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଧରିଛି।
India Weather: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପଡ଼ିସାରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୫-୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪-୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ ରହିବ। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରବଳ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ପାଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
