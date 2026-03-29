Top 10 News: ସସ୍ମିତ୍ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ସମୀର ଦାଶଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ବିଜୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ୍ । ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସସ୍ମିତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅପମାନଜନକ, ମିଥ୍ୟା ଓ ଆଧାରହୀନ ବୋଲି ସସ୍ମିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କେରଳମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ କେରଳର ପାଲକ୍କଡରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପାରମ୍ପରିକ କେରଳୀ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ "କେରଳମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ" ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏଥର, କେରଳମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଶ ଅଛି; କେରଳମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
Headlines 03- ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ କୀ ବାତ୍’ର ୧୩୨ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ସେ ଦେଶ-ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ୨ ଜଣ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ସୁଜାତା ଭୂୟାଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରଥ।
Headlines 04- ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ କେସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପଶିଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିନା ସୂଚନାରେ ପୋଲିସ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ? ସହାୟିକା ଓ ଝିଅକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ସେଠାରେ ନ ଥିଲି, ଥିଲେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଥାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନଙ୍କ ନାଁରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ ମେହେର ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଜ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଖୁସି ମନାଇବା ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏପରି କରିବାର ନିୟମ ନାହିଁ । ଆମେ ଥାନାରେ ବିଧାୟଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାୟର ପାଇଁ FIR କରିଛୁ । ତେଣୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
Headlines 06- ନିମାପଡ଼ା ବାମନାଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମାବେଶରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମୀର ଦାଶ । ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି ବୋଲି ସମୀର କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମୀର।
Headlines 07- ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଷୁଡିବାରେ ଲାଗିଛି ମାଓସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ବର୍ଷକ ଭିତରେ ୭୭ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଫୁଲବାଣୀରେ ମାଓ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି DGP ଖୁରାନିଆ । ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୩ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ନିପାତ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୫ରେ ୧୭ ଜଣ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ନୂଆପଡ଼ା-ଗରିଆବନ୍ଧ ସୀମାନ୍ତ ଅପରେସନ୍ରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 08- ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ୍ କନ୍ଦଳ ନସରୁଣୁ ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ୯ଜଣ କାଉନସିଲର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ୯ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ୨ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ବାରିପଦା ନିକଟ ୧୮ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ କଣ୍ଟେନରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗାଡିରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲପର ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗାଡିର କେବିନ୍ରେ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ । ହଠାତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ।
Headlines 10- ସ୍ଥଳ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ଏୟାର୍ ଡିଫେନ୍ସ୍ କଲେଜ୍ (AADC) ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ସହ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତାଲିମ୍ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।