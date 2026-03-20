Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ, ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡି ବୈଠକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:57 PM IST

Top 10 News: ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ, ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡି ବୈଠକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଏହି ବର୍ଗର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ୧୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Headlines 02- ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ 'ପଖାଳ'ର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାନ୍ଥନିବାସ ଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 'ପଖାଳ ପରବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ପଖାଳକୁ କେବଳ ଏକ ଆହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

Headlines 03- ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତିମଣତି କରାଯିବ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତିମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଗଣତିମଣତି ବେଳେ  ଭକ୍ତମାନେ ବାହର କାଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଗଣତିମଣତି । ୧୯୭୮ ମସିହା ରିପୋର୍ଟ ସହ ଅଳଙ୍କାର ମେଳକ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।

Headlines 04- କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌ର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ୬ ବିଧାୟକ । ECIଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ହ୍ବିପ୍‌ କାମ କରେ ନାହିଁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହ୍ବିପ୍‌ ଜାରି କରି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍‌ ଦେବା ପାଇଁ କହିବା ଓ ବିରତ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

Headlines 05- ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ତଥା ବିରୋଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିଠି ଗୋଟେ ଅଫିସରୁ ବସି ଟାଇପ୍‌ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି । ଆଇନ କଣ ଏକା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ । ଦଳ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଭୋଟ୍‌ ଦେଲେ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ । ସତ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଭୋଟ୍‌ ଦେଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦଳ ଫିଲଟର ହେଉଛି ସବୁ ଅଳିଆ ବାହାରିଗଲେ ଦଳ ସ୍ଵଚ୍ଛ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 06- ୦୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ଠାରୁ ୨୮ ଫେବୃୟାରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ  ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସମୟସୀମାରେ ପ୍ରାୟ ୧,୪୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ଧ୍ଵଂସ କରାଯିବା ସହିତ, ୧,୩୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ, ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୧,୮୬୨ ଲିଟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ, ୪୧.୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଏବଂ ୧୦.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କଫ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ୬୫୪ ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି।

Headlines 07- ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨ଟଙ୍କାରୁ ୨.୩କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୁଣେରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, "ସ୍ପିଡ୍" ଏବଂ "ପାୱାର" ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨.୦୯ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୧୧.୬୮ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ତାହା ୧୧୩.୭୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

Headlines 08- ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କଟକ ମହାନଦୀ ତଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ । ୪୨୬ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନଦୀ ତଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 09- 'ନାଟୋ'କୁ ଭୀରୁ କହି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ । ଆମ ବ୍ୟତୀତ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ 'ନାଟୋ' କାଗଜ ବାଘ । ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ୍‌ ନହେବାରୁ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳ ଦରକୁ ନେଇ 'ନାଟୋ'ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆରୋପକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରୟାସ କରୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି ।

Headlines 10- ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡିର ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

