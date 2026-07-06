Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 06, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:58 PM IST
Top 10 News: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କୋଇଲା ଖଣି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ
Odia News19 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Hirakud Dam2 hrs ago
5
Pahalgam terror attack2 hrs ago