Top 10 News: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ ଏଥିସହିତ ସିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିବାକୁ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ଥାନାକୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପଠାଇବ। କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଜନା ଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ BNSSର ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 02- ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟରେ, DMRC ପକ୍ଷରୁ ଛଅଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସେମଧ୍ୟରେ ପଟେଲ୍ ଚୌକ୍, ଜନପଥ, ରାଜୀବ ଚୌକ୍, ମଣ୍ଡି ହାଉସ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଏବଂ ବାରାଖମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
Headlines 03- ଆଜି ତୃତୀୟ ଆଣ୍ଟି-ସବ୍ମାରିନ୍ ୱାରଫେୟାର୍ ସ୍ୟାଲୋ ୱାଟର କ୍ରାଫ୍ଟ 'ମାଙ୍ଗ୍ରୋଲ୍' ଭାରତୀୟ ନେଭିରେ ସାମିଲ ହେବ। ଏହାକୁ କେରଳର କୋଚିନ୍ ସିପ୍ୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ତିଆରି କରିଛି। ମାଙ୍ଗ୍ରୋଲ୍ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଆଣ୍ଟି-ସବ୍ମାରିନ୍ ୱାରଫେୟାର୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
Headlines 04- କଂଗ୍ରେସର 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ । ଓଡ଼ିଶା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଶାହ । ଆମେ ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୨୦୧୪ରୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛୁ ମାତ୍ର ତାମିଲନାଡୁରେ ୫୯, ବେଙ୍ଗଲରେ ୪୯ ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିନି, ସିକ୍କିମ୍ରେ ୪୨, ୟୁପିରେ ୩୭, ବିହାରରେ ୩୬ ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି । ଗୁଜରାଟରେ ୩୦, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୬, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ୨୩ ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାଠୁ ଦୂରରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- କୋଣାର୍କ ଆମ୍ବିଳି ଗାଁରେ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ସହ ପିତଳ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 06- ପିପିଲି ଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଗଣେଶ ଭସାଣ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଡିଜେକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଫଳରେ ୫ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭସାଣ ବେଳେ ଡିଜେ ବାଜୁଥିବାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବଚସା ପରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 07- ବାଣୀବିହାରରେ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ନିକଟରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି । ବାଣୀବିହାରରେ ୨ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 08- CJPର ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ ଆରୋପକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ । ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, ୧ କିମି ପରିଧିରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇବା ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ କି ? ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ କ'ଣ ସତରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ? ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଛୁ, ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସି ପିଏମ୍ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆରୋପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ ବେଳେ 'DIR' ବୋଲି ଏକ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ବୋଲି ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ଏକ କାର୍ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକ-ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ରେ ୭ଟି ବାଇକ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିା ଏକ କାର୍ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅଟକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 10- ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ-NCR, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଦେଶର ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ପବନ (ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବରଫପାତ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗରେ ହଠାତ୍ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।