/Top 10 News: ଆଜିଠୁ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ସପ୍ତାହ, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ତାଗିଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଆସନ୍ତା ୯ରେ ନୋମିନେସନ୍ ଏବଂ ୧୦ରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ରେ ହ୍ବାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଫର୍ ମିଟିଂ ଏବଂ ୧୫ରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ୧୬ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ।
Headlines 02- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଶାସନର ୨୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯିବ । ଦେଶର ୭୫୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେବ । ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ମୋଦୀ । ଓଡ଼ିଶାର ୩୧ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ମୋଦୀ । ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଯୋଗ ଦେବେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Headlines 03- SIRରେ ବାଦ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଓ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ ସୁଯୋଗ । ଆଜିଠାରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ହେଉଛି । ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୧୮ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
Headlines 04- ଚିଲିକା ମଝି ମହଁଷା ଗାଁ ନିକଟରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ । ଜହ୍ନିକୁଦା ଘାଟରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାତପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଡଙ୍ଗା । ଚିଲିକାରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଯୁବକ। ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ରାୟଗଡାର ଯବାନ ଭି.ତେଜା । ସେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ଓ ଏସପି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସହିଦଙ୍କୁ ସହ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଯେପରି କୌଣସି ହିଂସା ନ ଉପୁଜେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ବି ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନାମାଙ୍କନ ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କ୍ୟାମ୍ପସ ବାତାବରଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ।
Headlines 07- ଭୁବନେଶ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି କାର୍ । ଫଳରେ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯୁବତୀ ଜଣକ କାର୍ ଚଲାଉଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 08- ଅବକାରୀ ଟିମ୍କୁ ପିଟି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଭରଷା ଗାଁ ନିକଟରେ ୨ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଆଣୁଥିଲା ଟିମ୍ । ହଠାତ୍ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କାରଣରୁ ୨ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖଲ୍ଲିକୋଟ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ୨ଜଣ ଅଟକ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଫେରାରଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
Headlines 09- ରାୟଗଡ଼ା ଏନ୍ଏଚ୍ ୩୨୬ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟିଲା ୨ଟି ଟ୍ରକ୍ । ଗୁମ୍ମା ଘାଟି ଓ ଫୁଲକଣା ବୁଲାଣୀ ନିକଟରେ ଓଲଟିଛି ଟ୍ରକ୍ । ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ପଟେ ଅଟକିଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ।
Headlines 10- ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅପରାଜିତ ଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ୮ ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି ଭାରତ । ୪୩ ବଲ୍ରୁ ୧୦ ଚୌକା ଓ ୬ ଛକା ସହ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୧୦୨ ରନ୍ । ୧୭୨ ଟାର୍ଗେଟକୁ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୪.୪ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିଛି ।