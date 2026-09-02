/Top 10 News: ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବେ ଶକ୍ତି ଅପା, ଆଜି ଆସିପାରେ ଡିଜିପି ଚୟନ ରାୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଆମେରିକା । ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ନିକଟରେ IRGC ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଆମେରିକା । ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଇରାନ ନ ସୁଧୁରିଲେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଜବାବରେ ଜୋର୍ଡାନ ଓ ବାହାରିନର ଆମେରିକୀୟ ବେସକୁ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ । ଜୋର୍ଡାନ ଏୟାରବେସ୍ରେ ମିଜାଇଲ ମାଡ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି IRGC । ବାହାରିନ୍ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ମାଡ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା
Headlines 02- ଜେଲରୁ ଜାମିନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତ ନଭେମ୍ୱର ୬ ତାରିଖରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ବିକ୍ରମ । ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ଆଜି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚୟନ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ । ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ପିଆଇଏଲ୍ର ଶୁଣାଣି ହେବ । ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖି ସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଆଜି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜିପି ଚୟନ ହେବ । ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଡିଜିପିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହେଉଛି ।
Headlines 04- ଆଜି ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୦୨୬ରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଦଶରଥପୁର ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ୭୧ଟି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ସରକାରୀ, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Headlines 05- ମୟୂରଭଂଜ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବିଶୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମନ ଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନଦୀ ଗୁଡିକର ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି।
Headlines 06- ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ରହିଥିବା ସମୟରେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ୧୮.୩୪ ମିଟର ରହିଛି । ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ତାର ଶାଖା ନାଳିଆ ନଦୀରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶାଇ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
Headlines 07- ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜ ଖୋଲିବା ପରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରହିଛି । ୧୩ଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ପରସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର ରହିଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର ୧୧.୫୨ ମିଟର ରହିଛି । ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ବର ଓ ଭୋଗରାଇର ଶତାଧିକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ।
Headlines 08- ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଅପା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ନୋଡାଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତି ଅପା ମନୋନୀତ କରାଯିବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ଭାବେ କାମ କରିବେ । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ୧୦ ଜଣ ଯାଏଁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ । ସେମାନେ ପ୍ରତି ୩ ମାସରେ ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ।
Headlines 09- ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡ୍ରେନ ଭିତରକୁ ପଲଟିଗଲା କାର୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାର୍ ରେ ଥିବା ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାରାଦୀପ ଲକ୍ ଥାନା ଅଧିନ ପାରାଦୀପ ଗଡ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ।
Headlines 10- ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨ରୁ ୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମାନ ଦିନ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।