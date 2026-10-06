Top 10 News Today
Headlines 01- କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ HAL, ସୁନାବେଡା ଠାରେ ଶକ୍ତି ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ସୁନାବେଡା 'HAL'ରୁ ୨୦୦୦ତମ ଏରୋ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର । 'ଶକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ୍'ର ଦ୍ବିତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେନାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି HAL କହିଲେ ରାଜନାଥ ।
Headlines 02- ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ର ୨୯ ତମ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ଅପରାହ୍ନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯିଏ କି ସେହି ଦିନ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି।
Headlines 03- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ୫ ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ । ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର କୁମାର । ଶ୍ରେୟାସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ୧୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଇଶାନ କିଶନ, ତିଳକ ବର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ନମନ ଧୀର, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ, ଭୁବନେଶ୍ବର କୁମାର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ।
Headlines 04- CECଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ । ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ୯ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ପୋଲିସ । ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଟକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ।
Headlines 05- ୧୦ ହଜାର କୋଟିର SME ଗ୍ରୋଥ୍ ଫଣ୍ଡ ଅନୁମୋଦନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର ସହଜ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେବ । ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ନିଯୁକ୍ତି, ନବୀକରଣ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ MSME ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ।
Headlines 06- ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା । ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- କୋରାପୁଟ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ ସଫଳତା। ଏକ ପିକ୍ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ୨ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ୧୪ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛି ।
Headlines 08- ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଓ ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି/ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର ଅପରାଧ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ‘ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ’ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡିଜିପି ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
Headlines 09- ଆସନ୍ତା କାଲି ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ଦିନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଜଣେ ପ୍ରଜାସେବକ ଓ ଜନସେବକ ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ ଓ ଶାସନରେ ୨୫ ବର୍ଷ ସଫଳତାର ସହ ପୁରଣ କରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ‘ସେବା ଜ୍ୟୋତି ଯାତ୍ରା’ ଓ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ସଭା’ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗରିବ, କୃଷକ, ମହିଳା ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସଶକ୍ତୀକରଣ ସହ ଜଡିତ ଏହି ୨୫ ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ସେବା, ସୁଶାସନ, ଗରିବକଲ୍ୟାଣ ଓ ବିକାଶ ଗାଥାକୁ ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
Headlines 10- ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୨ଘଣ୍ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ଜେରା କରିଛି ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ । ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ଫୋନ୍ରେ ଧମକ ଓ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ନେଇ ଜେରା ହୋଇଛି । ପୁଣି ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ଜେରା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସିବେ । ପୋଲିସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ।