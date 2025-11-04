Advertisement
Top 10 News: ୫ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଶଙ୍କର ଓ ଅରବିନ୍ଦ, ରାଜୁ ଢୋଲକିଆ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today:  ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:57 PM IST

Headlines 01- ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍ ମାମଲାରେ ୫ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ । ଉଭୟଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର JMFC ରୁରାଲ କୋର୍ଟ । ୭ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

Headlines 02- ଆଜିଠାରୁ ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। BLOମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଜନଗଣନା ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୫୪.୮୮ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୮.୪ ନିୟୁତ ପୁରୁଷ, ୨୬.୫ ନିୟୁତ ମହିଳା ଏବଂ ୬୮୧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ଅଛନ୍ତି।

Headlines 03- ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆପଡା ସରଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ବର୍ଗତଃ ରାଜୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମର୍ମଭରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ପଚାରିଲେନି, ଫୋନ୍‌ କଲେନି କି ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ପଚାରିଲେନି, ବିଜେଡିର ଅଣଦେଖା ବେମାରୀର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ପାଲଟିଲା । ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାରରେ ଆମ ପରିବାର ନାଁ ନେବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କୌଣସି ଦଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 04- ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ବାଳ ଫେସବୁକ୍‌ ପୋଷ୍ଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେ ୨୪ ବର୍ଷ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଲୋକେ ପାଇଲେ କଣ ? ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କି ମହାନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ କରିପାରିଲେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ କଣ କଲେ ? ଦିଲୀପ ରାୟ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କଲେ ?

Headlines 05- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବାଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କ୍ୟାମ୍ପ୍‌ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଓବାଦୀ । ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୪ ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁନୀତା । ଇନ୍‌ସାସ୍‌ ରାଇଫଲ୍‌, ୩୦ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ୩ ମାଗଜିନ୍‌, UBGL ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସୁନୀତା ।

Headlines 06- କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ତେର୍ଚ୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉପର ପଡ଼ିଆରେ କାଦୁଅ ନାହିଁ ହେଲେ ତଳ ପଡ଼ିଆ କାଦୁଅ, ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିଲି, ଗତବର୍ଷ ତତ୍‌କାଳୀନ ଡିସିପି କାହା ସହ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଥିଲେ, ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ନ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦେବାରୁ ବିବାଦ, ସବୁବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ନୂଆ କଥା ହେଉଛି, ତେବେ ଏଥର କଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 07- ହୀରାକୁଦ କାଲୁ ବାହାଦୁର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ୬ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ । ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରାଣାସ୍ତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ କାଲୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ କାଲୁ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

Headlines 08- କଟକ ବାରବାଟୀ ରଣ୍‌ଜୀରେ ଇନିଂସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଏବଂ ୫୦ ରନ୍‌ରେ ହାରିଛି ଓଡ଼ିଶା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ୪୨୫ ରନ୍‌ ଜବାବରେ ଓଡ଼ିଶା ୧୫୧ ଓ ୨୭୪ । ଫଲୋଅନ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପରାଜୟ ଏଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।

Headlines 09- ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ପୁରୀର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଏବଂ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଯୋଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। 

Headlines 10- ନଭେମ୍ବର ୭ରେ ପାଳନ ହେବ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ'ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି । ସ୍କୁଲ, କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ଗାନ କରିବେ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା/ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଚିଠି ହୋଇଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

