Top 10 News Today
Headlines 01- ଉଜ୍ଜଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି । ସବ୍ସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ୯ରୁ ୪କୁ ଖସିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା (PMUY)ରେ ୯ ସବ୍ସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ସାଂପ୍ରତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସବ୍ସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା କମାଇଲେ । ୨୦୧୬ରେ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ବେଳେ ବାର୍ଷିକ ୧୨ଟି ସବ୍ସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁଥିଲା । ଗତବର୍ଷ ଏହା ୯କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବ୍ସିଡି ବାବଦରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୩୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ।
Headlines 02- INDIA ବ୍ଲକ୍ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ସହ ୫ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି । ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ INDIA ବ୍ଲକ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ୨୫ଟି ପାର୍ଟି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି AICC ମୁଖ୍ୟ ଖଡ୍ଗେ । INDIA ବ୍ଲକ୍ ବୈଠକରେ SIR, ଭୋଟ୍ ଲୁଟ୍ ଆଦି ନେଇ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
Headlines 03- TMCରେ ବଡ଼ ଫାଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୨୦ ସାଂସଦ NDAକୁ ସପୋର୍ଟ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଲେଖାଯିବ କହିଲେ ସାଂସଦ ଶର୍ମିଳା ସରକାର । କାକୋଲି ଘୋଷ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ହେବେ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ । ଶତାଦ୍ଦୀ ରାୟଙ୍କୁ ଦଳର ଉପନେତା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଋତବ୍ରତଙ୍କୁ ୫୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପରେ ସାଂସଦ ସମାନ ରାସ୍ତାରେ । ମମତା INDIA ବ୍ଲକ ବୈଠକକୁ ଯିବା ପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସାଂସଦ ।
Headlines 04- ବିଶାଖାପାଟଣା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଫଳରେ ୮ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କାରଖାନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଏକାଧିକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 05- ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ମନ୍ମଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା ଆର୍. କାର୍ତ୍ତିକେୟନ । 'ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା, ଏହା ଶତ ପ୍ରତିଶତ' । 'କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆସିବେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାରପେଟ୍ରେ ସ୍ଵାଗତ କରିବୁ । ସେ ବିଜେଡିରେ କୌଣସି ପଦବୀ ନେବେ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ।
Headlines 06- ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅବତରଣ କରିପାରିଲାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର । ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୀରେ ଅବତରଣ କରିଛି ବିମାନ । ସମଙ୍ଗ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅବତରଣ କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର । ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
Headlines 07- ଶିମିଳିପାଳରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ କଲରାପତରିଆ ମାରି ଖାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ନୋଟ୍ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି RCCF । ମୃତକଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମିଳିଥିବା ଚୁଟି କଲରାପତରିଆ ଚୁଟି ସହ ମିଶୁଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ଶିମିଳିପାଳ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲରାପତରିଆ ମଣିଷକୁ ମାରିଛି । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ନ ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ମଣିଷକୁ ମାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଭୋର୍ ସମୟରେ ଓ ସଂଧ୍ୟା ପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯିବାକୁ RCCFଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ AI କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ଆଜି ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେରିଟେଜ୍ କରିଡରରୁ ଅତିକ୍ରମଣ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରା ଯାଇଥିଲା। ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ଏହି ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବେଆଇନ ଦଖଲ ହଟାଯାଇଥିଲା।
Headlines 09- ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକ । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା SDPO ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ସାମ୍ୱାଦିକ ଜଣକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଫେରାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ SDPO ।
Headlines 10- ଲଗାତାର ୩ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତ ଦୁଇଦିନ ପରି ଆଜି ଅପରାହ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ବର ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ହୋଇଥିଲା।