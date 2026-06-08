Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News: ଉଜ୍ଜଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା, TMCରେ ବଡ଼ ଫାଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 08, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:57 PM IST
Top 10 News: ଉଜ୍ଜଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା, TMCରେ ବଡ଼ ଫାଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଉଜ୍ଜଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା, TMCରେ ବଡ଼ ଫାଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today1 min ago
2
Visakhapatnam Steel Plant Fire1 hr ago
3
Odisha Crime News2 hrs ago
4
Odisha Thunderstorm Alerts3 hrs ago
5
Odisha vigilance3 hrs ago