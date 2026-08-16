Top 10 News: ବିଂଝାରପୁର ଥାନାର ୨ ପୋଲିସ୍ ନିଲମ୍ୱିତ, ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଅନ୍ତରୀଣ ଡିଜିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର । କଟକ ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ବିଦାୟୀ ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ । ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡିଜିପିର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା । ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚ୍ IPS ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ।
Headlines 02- ୩ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୩ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ IAS ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲ, ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱରେ IAS କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଦାୟିତ୍ୱରେ IAS ପି. ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡୀ ରହିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ୩ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ତୁରନ୍ତ ଗସ୍ତ କରି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 03- ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଜିଆବାଦରେ ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକ 'ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା' (ଗୁଡ଼ି ସୂତା) ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି NH-9 ରେ ଏକ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ରବିରାଜ, ବିହାରର ଖଗାରିଆର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
Headlines 04- ଶନିବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର AIIMS ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ CISF ଯବାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ମହିଳା ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ମହିଳା ଜଣକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ। CISF ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯବାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
Headlines 05- ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବାଲେଶ୍ଵର ସହରର ଗୁଡ଼ିପଦା ଅଞ୍ଚଳ ସଂପୁର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି । ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସହରର ମହାବୀର ବଜାରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମିଛି। ଅଳଭା ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ।
Headlines 06- ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଜୁନ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ୯୫୩ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ୭୪୯ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଯାବତ ୨୭% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ୪୯ ବ୍ଲକର ୩୩୧ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ୯୪୭ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୫ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ ମୋଟ୍ ୫ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ଏଏସ୍ଆଇ ରାଧାକାନ୍ତ ମାଝୀ ଓ କନଷ୍ଟେବଲ ସୁନିଲ କୁଲୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୌକା ଦେଖି ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 08- ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁ (୧ ଜୁନ୍ରୁ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ)ରେ ଓଡିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ଵା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 09- ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ରହିବ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ରହିବ । ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । କାଲି କେନ୍ଦୁଝରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ରହିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୭୧ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟର ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ସତର୍କତା । ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ । ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ୨ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ।