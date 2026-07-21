Top 10 News: ଦିନ ୧୨ଟା ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବି, ଆଜି ଦକ୍ଷିଣମୁଖା ହେବ ତିନି ରଥ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଚାଲିପାରିଲାନି ଲୋକସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ । ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଓ ନାରାବାଜି ଚାଲିଥିଲା । ଦିନ ୧୨ଟା ଯାଏଁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବି କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି । ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍, ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି ହୋଇଛି ।
Headlines 02- ଦକ୍ଷିଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବନ୍ଦର ଓଡେସାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଏମଭି ଗୋଲଡେନ୍ ଲିଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡର ଶିକାର ହୋଇଛି । ରବିବାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଇଏ) ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ୟୁକ୍ରେନର ଓଡେସା ନିକଟ କୃଷ୍ଣସାଗରରେ ରୁଷିଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ 'ଗୋଲଡେନ୍ ଲିଓ'ରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ପରି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
Headlines 03- ବ୍ରିଟେନରେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂତନ ପରିମାଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ (ୟୁକେ)ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମଙ୍କୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।
Headlines 04- ସିକିମର ନାମଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ସିଙ୍ଗଟମ୍ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ, STNM ହସ୍ପିଟାଲ (ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍) ଏବଂ ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 05- ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଭିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସେଠାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ସଂସଦ ମାର୍ଗରେ ସିଜେପିଙ୍କ 'ସଂସଦ ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇଛି । କର୍ଫ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଧାରା ୧୬୩) ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସଂସଦ ଆଡକୁ ରାଲି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସମୟରେ ହିଂସା, ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଏବଂ ବସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି।
Headlines 06- ଏନଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ 'ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ'ରେ ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ 'ମହାପାପ' କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ମାମଲାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ଆଉ ୪ ଜଣ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ୩ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । DTE & SCERTର ୩ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ । ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ, ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର, ଭାରତୀ ଟୁଡ଼ୁ, କିଶୋର କରଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥାର ୨ଜଣ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ଆଜି ଦକ୍ଷିଣମୁଖା ହେବ ତିନି ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ । ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ପରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣା ଯାଇ ନାକଚଣା ଦୁଆରେ ରଖାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
Headlines 09- ୧୪୯ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବୁରୁକୁନା ଛକ ନିକଟରେ OSRTC ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ରାସ୍ତାକଡ଼କୁ ଓଲଟିବା କାରଣରୁ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, OSRTC ବସଟି ପୁରୀରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
Headlines 10- ଜୁଲାଇ ୨୧ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମାନ ତାରିଖ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।