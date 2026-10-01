/Top 10 News: କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସମୁଦ୍ରରେ ୮ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ (ସ୍କିମାଟିକ୍)ଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷରେ ନିୟୋଜିତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାଡର Level-V(A)ରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ନିୟମିତ ଦରମା ପାଇବେ ।
Headlines 02- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାୟଗଡ଼ରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରରେ ଫସି ଆଠ ଜଣ ଛାତ୍ର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଏହି ଟିମ୍ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆଠ ଜଣ ଯୁବକ ପୁଣେର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଖର ଢେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
Headlines 03- ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆଇନଗତ ଦିଗ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ସମାଧାନର ନିକଟତର ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରୂପରେଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ । ଜୁଲାଇରେ ବୈଠକ ବେଳେ ଆମେ ୩ ମାସ ସମୟ ନେଇଥିଲୁ । ଏହା ଭିତରେ ୨ ମାସ ପୂରିଛି, ସମାଧାନ ନେଇ ପୂରା ଆଶାବାଦୀ ।
Headlines 04- ବକ୍ସାଇଟ୍ ଯୋଗାଣ ନେଇ ବେଦାନ୍ତ ପିଟିସନ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ୨୦୦୪ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଯୋଗାଇବା ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାମ୍ରେ ୧୫୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ OMC ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା । ୨୦୧୫ରେ MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ସହ ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ ହୋଇ ସାରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ନ ଥିବା ରାୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
Headlines 05- ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମୃତ ମଣୋହି ଜମି ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଫେରିଛି ଜମି । ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଇନ ୧୯୫୮ର ଧାରା ୩୨ ଅନୁସାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶରଧା ବାଲି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୨ରେ ଏହି ଜମିର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାମରେ କରାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 06- ଆହତ ପାଇଲଟ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବୁଧାବୀକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନରେ ସହକାରୀ ପାଇଲଟ ଛୁରି ମାରିଥିଲେ । କକପିଟ୍ରେ ଛୁରିମାଡ଼ ସତ୍ତ୍ବେ ୧୮୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।
Headlines 07- କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଅର୍ଥ ହେରଫେର କାରଣରୁ ବାସୁଦେବପୁର ଇରମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଇଓ ଚିନ୍ମୟୀ ପଣ୍ଡା ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । PEOଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Headlines 08- ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସ୍ମିତ ମାଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଳାକୃତି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ ସାହସ, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଭାବନାକୁ ନେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସ୍ମିତ ମାଚ୍ଛରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ତାଙ୍କର ସାହସ ଓ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
Headlines 09- ୬୪ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ଗ୍ରୀକୋ ରୋମାନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ମିଳିଛି । ପୁରୁଷ ୯୭ କିଗ୍ରା କୁସ୍ତି ଇଭେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଛନ୍ତି ନୀତେଶ । ଜାପାନର ୟୁରି ନାକାଜାଟୋଙ୍କ ନିକଟରୁ ୦-୪ରେ ହାରି ରୌପ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀକୋ ରୋମାନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ୧୯୬୨ରେ ଶେଷ ଥର ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଭାରତ । ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ସ୍କ୍ବାଶ ଟିମ୍କୁ ମିଳିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ । ସେମି ଫାଇନାଲରେ ମାଲେସିଆ ନିକଟରୁ ୧-୨ ସେଟରେ ହାରିଲା ଭାରତ ।
Headlines 10- ୩୪ ବର୍ଷର ସଫଳ ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କମ୍ପାନୀ ‘ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍’ (Z) ବିକାଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗର ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇ ଭବିଷ୍ୟତର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।