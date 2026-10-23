/Top 10 News: ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ ୫୪ ହଜାର କୋଟି ପୁଞ୍ଜି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଛୁଟି ବାତିଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ୫୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି । ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍-୨୦୨୬ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୫ଟି ମିଟିଂରେ ମୋଟ ୯ଟି MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।୫୪ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ଆସିବ, ୨୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଏକ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୨୬, ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Headlines 03- ପୋଲିସ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । ୭୨୬୮ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି । କମ୍ବାଇନ୍ଡ ୟୁନିଫର୍ମଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୭୨୬୮ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି OUSSSC । ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସ୍ତରର ପଦବୀକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । କନଷ୍ଟେବଲ୍ (ସିଭିଲ୍), କନଷ୍ଟେବଲ୍ (କମ୍ୟୁନିକେସନ) ପଦବୀ, କନଷ୍ଟେବଲ୍ (OISF), ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା, ଅଗ୍ନିଶମ ଡ୍ରାଇଭର, ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଓ ଡ୍ରାଇଭର PMT ପଦବୀ ପାଇଁ ହେବ ପରୀକ୍ଷା । ପ୍ରଥମ ଥର ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆଶାୟୀ ।
Headlines 04- କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବମାନନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ପାର୍ବତୀପୁରମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
Headlines 05- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କାଲି ଛୁଟି ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ।
Headlines 06- କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତଥାପି ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Headlines 07- ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ରହି ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। NDRF, ODRAF ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି।
Headlines 08- ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୂଳକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଲର୍ ଏବଂ ଜାହାଜର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ OSDMA ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
Headlines 09- ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହବିଶ୍ୟାଳୀ ଶିବିର । ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଚୟନ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ୨୪ ଶହ ହବିଶ୍ୟାଳୀଙ୍କୁ ଶିବିରରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ରାଜସ୍ବ ପର୍ଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ ପରେ ଫେରିଲା ୧୧ ଏକର ଜମି । ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିଛି ୧୧ ଏକର ଜମି । ୩୭ ବର୍ଷ ତଳର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ରାୟ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି । କୋଣାର୍କ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିକଟ ୫ ଏକର ୩୦ ଡିସିମିଲି ଜମି ଫେରିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମାଘମେଳା ନିକଟ ୫ ଏକର ୮୦ ଡିସିମିଲି ଜମି ମଧ୍ୟ ଫେରିଛି ।