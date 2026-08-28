Top 10 News: ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୯୭୭ ନିଖୋଜ ନେଇ ନେପାଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
Headlines 02- ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ ସାହୁ ଗିରଫଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଠକି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 03- ଛତିଶଗଡର ବିଳାସପୁରରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବିମାନ ବିଳାସପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟାୟାର ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୪୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 04- ନେପାଳ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଫସିରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୨୧ଜଣ ଭାରତୀୟ ଫେରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ । ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ତାମିଲନାଡୁର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 05- ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଠିପଡ଼ାଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୧ କୋଟି ୩ ଲକ୍ଷ ୨୬ ହଜାର ୧୬୨ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୫,୧୬୩ କୋଟି ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ୨ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ୫୮୫ ହିତାଧିକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ବାସଭବନରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି ।
Headlines 07- ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡିଲେ ପାଟନା ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ (JRA) ଉମାଶଙ୍କର । ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ-ଭାଗୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ROR ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 08- ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (NCLT) ଋଣ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଦାୟିତ୍ବ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ୨୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ କରିଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 09- ରାଉରକେଲା ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଉରକେଲାରେ କିଛି ଲୋକ ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ଓରାମ ଡ୍ରପ୍ ହୋଇଗଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେଇ ଗଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏ ପାର୍ଟି ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛି । ପାର୍ଟି ମୋତେ ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ପ୍ରକାଶ ପାଶୱାନ । କାଲିଠୁ ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ରାଉରକେଲା ରଘୁନାଥପାଲ୍ଲି ପୋଲିସ । ୪ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା, ୨ ଦିନିଆ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ।