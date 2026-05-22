Top 10 News Today
Headlines 01- ଭାରତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 'ଅଗ୍ନି-୧'ର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ୨୨ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ (ITR)ରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସମୟରେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ କରିଥିଲା; ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଥିଲା।
Headlines 02- ଭାରତ-ତିବ୍ଦତୀୟ ସୀମା ପୋଲିସ (ITBP)ର ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଏକ ନିଆରା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗର୍ବରେ ଭରି ଦେଇଛି। ITBP ର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ ଟିମ୍ ୨୧ ମଇ ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଜୟୀ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ୮,୮୪୮ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନଥିଲା; ତଥାପି, ଭାରତର ଏହି ସାହସୀ ଝିଅମାନେ ବରଫ ଝଡ଼, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସଫଳତାର ସହ ମିଶନ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।
Headlines 03- ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ପାଇଁ ଏସମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବହନ ଓ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଏସମା । GRIDCO, OPTCL, OHPC, OPGC, TPCODL, TPNODL, TPSODL ଓ TPWODL ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ଯାଏ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏସମା ।
Headlines 04- ଘୁଞ୍ଚିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫେଡେରେସନର ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା । ଆସନ୍ତା ୨୫ ଓ ୨୬ରେ ୨ ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା । ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପେନ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
Headlines 05- ସର୍କିଟ ହାଉସ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ସଚିବ । ସର୍କିଟ ହାଉସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନିଷେଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ୱାଇଫାଇ ସେବା ସହ ସିସିଟିଭି ନୀରିକ୍ଷଣରେ ରହିବ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କିଟ ହାଉସ । ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ADM ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ବ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ।
Headlines 06- NEET-UG ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ମନୀଷା ସଞ୍ଜୟ ହବଲଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ । ମନୀଷାଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ୍ କରିଥିଲା NTA । ଅନ୍ୟତମ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୧କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
Headlines 07- ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ 'ଇବୋଲା' ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ, ୨୧ ଦିନର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ବ୍ୟାଂକକ୍ରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡାକୁଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଚିବ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଏକ୍କାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ୧୯୮୮/୪୦୯ ଆଇପିସିର ପିସି ଆଇନର ୧୩(୨) ଆର/ଡବ୍ଲୁ ୧୩(୧)(ସି) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡାକୁଦର ଜିପିକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଅଫିସ ନଗଦ ଏବଂ ଚାଉଳର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 09- ଗଞ୍ଜାମ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟବିଦାରକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ବସ୍ ଓ ଅଟୋ ମୁହାମୁହିଁ ଧକ୍କାରୁ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଶିଶୁ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
Headlines 10- ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିବ । ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ରାତିରେ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଏନେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ହିଟ୍ୱେଭ୍ ନେଇ କାଲି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।