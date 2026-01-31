Top 10 News: ସୁନେତ୍ରାଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୨୭୨ ରନ୍‌ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଦିବଂଗତ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର । ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Headlines 02- ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୦ ବିଭାଗର ୧୨ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଡାଇଭର୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ୩୬୨ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ।
Headlines 03- ୧୯୯୬ ବ୍ୟାଚ୍ର ୩ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ (ACS) ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । IAS ଶାଶ୍ବତ ମିଶ୍ର, IAS ବିଶାଳ ଦେବ ଓ IAS ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ACS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 04- ଅନ୍ତିମ ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ଭାରତ ୨୭୧ ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଛି । ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ୨୭୧/୫ ହାସଲ କରିଛି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଗରେ ୨୭୨ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି ଭାରତ । ୪୩ ବଲ୍ରୁ ୧୦ ଛକା ଓ ୬ ଚୌକା ସହ ଇଶାନଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ୧୦୩ ରନ୍ । ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ୩୦ ବଲ୍ରୁ ୬୩ ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ।
Headlines 05- ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଦୁଇଜଣ ମାଆ ଏବଂ ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମାଆ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପସିଥିଲେ ପୁଅ । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଭୟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆପଦର ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଟ୍ରକ ମାଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ୫ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଟ୍ରକଟି ଆସି ଲଗାତାର ୩ଟି ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । CMRFରୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।
Headlines 07- ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନଙ୍କ ପରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି । ନବୀନଙ୍କ ସହ ପୂରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସୂଚାର ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛି । ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥିଲି ତେଣୁ ଆଜି ଭେଟିଲି । ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
Headlines 08- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝାରଡିହି ଫାଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ASI ସତ୍ୟବାନ ଗିରି ବାରିପଦା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଦ୍ବାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୧ରେ ମଦ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ।
Headlines 09- ପୁଣେରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇଁ ଭାରୀ ମୋଟର ଯାନ (HMV) ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ବିମାନ ଯୋଗେ ପୁଣେ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି।
Headlines 10- ଓଏସଏପି ୭ମ ବାଟାଲିୟନ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ।