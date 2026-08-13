/Top 10 News: ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବର୍ଷା ସତର୍କ ସୂଚନା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆରଜି କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ TMC ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳ ଘୋଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ତ୍ବରିତ ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଖରଧା ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ମଳ ଘୋଷ ଓ ଆଉ ୨ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ-ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଶବଦାହ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
Headlines 02- ଫୁକେତ-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ କ୍ୟାପଟେନର ପଜିଟିଭ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଟେଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଆଜିଠାରୁ (ଅଗଷ୍ଟ ୧୩) ସମସ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଲଟର ସ୍କ୍ରିନିଂ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
Headlines 03- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୨୧୦ଟି ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗତ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୫ଟି ନୂଆ ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୭୮୮.୯୯ ସର୍କିଟ୍ କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛାଯାଇଛି ।
Headlines 04- ଚଳିତ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ବିଶେଷକରି ସାଳନ୍ଦୀ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିବ, ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ହେବନି । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ସତର୍କ ସଂକେତ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
Headlines 05- ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ କୌଣସି ବେନିୟମ କାମ କରି ନାହାନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବର ପ୍ରକାଶ ସିଂଙ୍କ ମାମଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ କୋର୍ଟରେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
Headlines 06- ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ୧୮ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । UPSC ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ୧୮ ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନେଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
Headlines 07- ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ୩ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ମାମଲାରେ ୨ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୨ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ବେହେରା ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ।
Headlines 08- ବାରିପଦା ସହର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି । ୭ ଓ ୮ ନଂ ଓ୍ୱାର୍ଡର ନଦୀକୂଳିଆ ଅଂଚଳରେ ପାଣି ପଶିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଫଳରେ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାଜଳ। ସେହିପରି ବସ୍ତାର ମଥାନି ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଜଳକା ନଦୀ । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୫.୫୬ ମିଟର ଥିବା ସମୟରେ ୬.୬୦ ମିଟରରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
Headlines 09- କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରେ ବୈତରଣୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଛି । ବିପଦ ସଂକେତ ୩୧୧.୧୦ ଫୁଟ୍ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ୩୧୧.୯୭ ଫୁଟ୍ ରହିଛି । ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବୈତରଣୀ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସଂକେତ ଟପିଛି । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବୈତରଣୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ EIC । ଯୋଡ଼ା ଏବଂ ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ପରେ ଯୋଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ନଦୀର ପାଣି ପଶିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ବିଲ ସହର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁହାଁ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୧୪ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।