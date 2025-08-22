Top 10 News: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:56 PM IST

Headlines 01- ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ଗୋଟିଏ ନିୟମ । ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯିବ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ । ହିଂସାତ୍ମକ କୁକୁରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଲଟର୍‌ରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 02- କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ୍‌ ଅଞ୍ଜର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କାରଣରୁ ରାତି ସାରା ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ରହିଲେ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ । ସେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବାବେଳେ ଭୁଲବଶତଃ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ସକାଳେ ସ୍କୁଲ୍‌ରୁ ଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । 

Headlines 03- କଟକ CDMO ଅଫିସର ସିନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ । ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା। ରେଡ୍ ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ବିଡ଼ାବିଡ଼ା ଟଙ୍କା, ପୁଳାପୁଳା ସୁନା ଓ ବହୁ ପ୍ଲଟର କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

Headlines 04- ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତି ଅନୁଯାୟୀ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ବାରଣ କରାଯିବ । ଏହା ସ୍ଵାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଭୟ ବୁଲା ଏବଂ ପୋଷା କୁକୁରଙ୍କ ଗଣନା କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି BMC ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ । କୁକୁରଙ୍କ କାନରେ ଟ୍ୟାଗ ଲଗାଯିବ ଏବଂ BMC ପାଖରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିବ । ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସହର ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଏବଂ କୁକୁର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 05- OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି । ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଓ ଜୟନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ପରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏଡିଜେ-୩ କୋର୍ଟ ।

Headlines 06- ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ହେବ । ୩/୪ ଦିନ ଭିତରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହେବ । ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ହୁଣ୍ଡି ସିଫ୍ଟ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 07- ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଖୋଲିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚଢ଼ିବା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବ ବୁଲି ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଏସ୍‌ପି । ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ିବା ସୁଯୋଗ ଅଛି ତାହା ଦେଖିଲୁ । ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ନିଆଯିବ । ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ଫିଡ୍‌କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ସାଇନ୍‌ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ ।

Headlines 08- ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨ୟ ମେଡିଏସନ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ୧ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା ଆଗକୁ ଦ୍ବିତୀୟଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ । ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସହ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ବିଭନ୍ନ କେସ୍‌ରେ ଲିଟିଗେସନ କମାଇବ । ଏହି ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ମେଡିଏସନ ଆକ୍ଟର ସୁଗମତା ହୋଇ ପାରିବ ।

Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଏ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ରହିଥିବା ସୂଚନା ପରେ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛି ଗାଡ଼ି ମଟର । ଫଳରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Headlines 10- ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶନିବାର ପାଇଁ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

