Top 10 News: ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ, ଶୀତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏହି ଅବସରରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ ଓ ଗୀତରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ପୁରା ପରିବେଶ । ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ୧୦୮ଟି ଘୋଡ଼ା । ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋର୍ତିଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପରେ ଜନସଭାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ।
Headlines 02- ଭାରତ ୨୦୨୬ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୩୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲା।
Headlines 03- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକ ନିକଟରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି । ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ୩ଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
Headlines 04- ପଟିଆ 'ଆମ ବସ୍' ଡିପୋରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଡିପୋରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଇଭି ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଖବର ପାଇ ୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ବସ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଘଟଣାକୁ ଏକ ଅସ୍ବାଭାବିକ ଘଟଣା କହି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି କ୍ରୁଟ୍ । ଧୂଆଁକୁ ତୁରନ୍ତ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବସ୍ଟିର ବେଶୀ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ।
Headlines 05- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁଦାନଗରୀ ହୁରା ସାହିରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । କାର୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ୨ଟି ପଲସରରେ ୪ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଗୁରୁତର ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୮୯ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସହ ଆହତମାନେ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଏବଂ OPD ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗ ଓ ଡାଇଲିସିସ କକ୍ଷର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 07- ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୬୫୦ ଛକା ମାରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତଙ୍କ ନାମରେ ୬୪୮ ଛକା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୯ ବଲ୍ ରୁ ୨୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲା।
Headlines 08- ଗତକାଲି ରାଉରକେଲାର ଜଲଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ସଚିବ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
Headlines 09- କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ୧୨ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବିହାର ଏବଂ କେରଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଗିରଫ ଲୁଟେରାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୬୦ଟି ମୋବାଇଲ୍, ଲାପଟପ୍ , ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ ସମେତ ଲଟେରୀ କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ଏବଂ ୧୩ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶୀତ ଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।