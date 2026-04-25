Top 10 News: ରାଜ୍ୟରେ ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ପାର କଲା ପାରଦ, ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ରାଜ୍ୟରେ ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ପାର କଲା ପାରଦ, ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 25, 2026, 09:56 PM IST

Headlines 01- ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ଇରାନରେ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଇର୍ଫାନ କିଆନି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇଛି ଇରାନ । ଇରାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କାଏମ ରଖିବାରୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 02- ‘ଆପ୍‌’ର ୭ ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ନା ହାଜାରେ । ଆପ୍‌ ସଠିକ୍‌ ବାଟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ନ ଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି । ସେମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ । ଆପ୍‌ ଠିକ୍‌ ବାଟରେ ଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ନ ଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଅନ୍ନା କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 03- ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ୩୦ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଦୁଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ କରିବ। ଏହି ୨୬୬.୬୬ କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ ରେ ଚାଲୁଥିବା ୨୦ କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସେମି-ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଶୀତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ତୁଷାରପାତ କିମ୍ବା ଭୂସ୍ଖଳନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ରହିବ।

Headlines 04- ଉନ୍ମୋଚନର ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ । ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାଯିବା ଘଟଣାରେ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସମ୍ୱିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏରସମାର ଶିଆଳିକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ । ସେଠିକାର ଲୋକେ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାନ୍ତେ । ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥାନ୍ତେ ସାଂସଦ ବିଭୂତରାଇ । କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ପାରି ଥାନ୍ତା ବୋଲି ସମ୍ୱିତ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 05- ଦୁଇ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ତେହରାନ୍‌ରୁ ଉଡ଼ିଛି କମର୍ସିଆଲ୍‌ ବିମାନ । ଇସ୍ତାନବୁଲ୍‌, ମସ୍କାଟ, ମଦିନାକୁ ଉଡ଼ିଛି କମର୍ସିଆଲ୍‌ ବିମାନ । ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ ଟ୍ରାକିଂ ଡାଟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ତେହରାନରୁ ଉଡ଼ାଣ । ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଭିତରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।

Headlines 06- ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍‌ପି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିବାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Headlines 07- କଟକ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍‌ରେ ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ‘ଆମ ବସ୍’ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍‌ ଆରୋହୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Headlines 08- ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି । ନବରଙ୍ଗପୁର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିର ଏକ ସେବାଶ୍ରମରେ ଛାତ୍ରୀ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁକାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ସ୍କୁଲ୍‌ ତଦନ୍ତ କମିଟି ସୁପାରିସ୍‌ ଆଧାରରେ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 09- ଆଇପିଏଲର ୱଣ୍ଡର କିଡ ବୖଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଛି । ସନରାଇଜର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୩୬ ବଲରେ ମାରିଛନ୍ତି ଶତକ । ୫ ଚୌକା ଓ ୧୨ ଛକା ସହ ଶତକ ପୂରଣ ପରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ବୖଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ।

Headlines 10- ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାବେଳେ ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି ପାରଦ । ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୪୪.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ରାଉରକେଲା, ହିରାକୁଦ ଏବଂ ସମ୍ୱଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୨.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଜ ହୋଇଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

