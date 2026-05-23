Top 10 News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୪୫ ଟପିଲା ପାରଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧିଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରାଜା ସ୍ଵାଇଁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଚିଠି ଲେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ଜଣାଇବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୯ତମ ଜାତୀୟ ରୋଜଗାର ମେଳା ଅବସରରେ ୫୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ୧୯ତମ ଜାତୀୟ ରୋଜଗାର ମେଳାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ୫୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 03- ୪ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମାର୍କୋ ରୁବିଓ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ୨ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ।
Headlines 04- ଲଦାଖର ଲେହ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଟାଙ୍ଗଷ୍ଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ସେନା ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତିବା କୌଣସି ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ମେ ୨୦ ରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା।
Headlines 05- ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (OPTCL) ଏହାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛି ଏବଂ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି। ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଜାୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ, କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
Headlines 06- B.Ed, BH.Ed ଓ M.Ed ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମେ' ୩୧ରେ B.Ed ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଜୁନ୍ ୩ରେ BH.Ed ଓ M.Ed ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ । B.Ed ଓ BH.Ed ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୧୦ରୁ ୧୨ଟା ଯାଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । M.Ed ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମେ' ୨୭ରୁ ଏସଏସବି ୱେବସାଇଟରେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Headlines 07- ୩ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଓ ଘରପୋଡ଼ି ମାମଲାରେ ୧୯ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ । ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଉମରକୋଟ ବାଉଁଶବେଡ଼ାରେ ଘଟିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ୨୦୧୬ ଜୁଲାଇରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ । ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 08- ଛୁଟି ଦିନରେ ଅଫିସ୍ ଆସି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପୋଲିସ ଡିଜି, ଗୃହ ସଚିବ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
Headlines 09- ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ, ନିତି ସବକମିଟି, ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମିକ୍ଷା ବୈଠକ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
Headlines 10- ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆଜି ୪୫.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।